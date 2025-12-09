Çanakkale Boğazı’ndan Geçen Konteyner Gemisi Makine Arızası Nedeniyle Demirletildi

Aliağa'dan İzmit'e giden Panama bayraklı 108 metre uzunluğundaki ‘Orita’ isimli konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında saat 18.30 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘KURTARMA-18’ ve ‘KURTARMA-20’ römorkörleri sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

