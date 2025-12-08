Marmaris'te İskeleye Çarpan Tekne Karaya Oturdu

Marmaris ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırırken, denizde de etkisini gösteren fırtına sebebiyle bazı tekneler de sürüklendi. Sabah saatlerinde Türk bayraklı 3 gezi teknesi Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu'nda karaya oturmuştu. Ağır hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Granitsa, Kastabos ve Wiseone isimli 3 gezinti teknesinin ardından, Uzunyalı mevkiinde de 1 gezi teknesinin iskeleye çarparak karaya oturduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde teknede herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmazken, ekipler olumsuzluklara karşı devriyelerine devam ediyor.

