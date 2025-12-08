Marmaris'te İskeleye Çarpan Tekne Karaya Oturdu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle iskeleye çarpan bir gezi teknesi karaya otururken sabah saatlerinden bu yana karaya oturan tekne sayısı 4'e yükseldi.
A+A-
Marmaris ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırırken, denizde de etkisini gösteren fırtına sebebiyle bazı tekneler de sürüklendi. Sabah saatlerinde Türk bayraklı 3 gezi teknesi Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu'nda karaya oturmuştu. Ağır hava şartları nedeniyle sürüklenerek karaya oturan Granitsa, Kastabos ve Wiseone isimli 3 gezinti teknesinin ardından, Uzunyalı mevkiinde de 1 gezi teknesinin iskeleye çarparak karaya oturduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde teknede herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmazken, ekipler olumsuzluklara karşı devriyelerine devam ediyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 128 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.