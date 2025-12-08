2025 Abu Dabi Denizcilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

El Dafra Bölgesi Hükümdar Temsilcisi Şeyh Hamdan bin Zayed Al Nahyan’ın himayesinde; Şeyh Rashid bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan ile BAE Yelken ve Kürek Federasyonu Başkanı Şeyh Ahmed bin Hamdan Al Nahyan’ın katılımıyla düzenlenen ödül töreni, 20 Kasım’da Abu Dabi Uluslararası Tekne Fuarı kapsamında gerçekleştirildi. Organizasyon, AD Ports Group bünyesindeki Abu Dhabi Maritime tarafından, Entegre Ulaştırma Merkezi (ITC) iş birliğiyle hayata geçirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödüller, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’yi kapsayan MENAT bölgesindeki marina sektöründe mükemmeliyetin teşvik edilmesini amaçlıyor. 2025 yılı itibarıyla başvuru ve değerlendirme süreçlerinde yapay zekânın ilk kez stratejik destek aracı olarak kullanılması dikkat çekti.

Türkiye’den marinalara önemli başarı

Törende kurumsal, bireysel ve proje bazlı olmak üzere toplam 22 ödül sahiplerini buldu. Türkiye, aldığı önemli derecelerle öne çıktı. D-Marin Didim, En Seçkin Marina kategorisinde gümüş, Müşteri Deneyimi kategorisinde ise altın ödüle layık görüldü. D-Marin Göcek, Müşteri Deneyimi kategorisinde gümüş ve İnovasyon kategorisinde altın ödül aldı. D-Marin Turgutreis ise Sağlık ve Güvenlik kategorisinde gümüş, Sürdürülebilirlik kategorisinde ise altın ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçlarla Türk marinaları, sürdürülebilirlik, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında bölgesel liderler arasında yer aldığını bir kez daha kanıtladı.

En popüler marina Katar’dan

Halk oylamasıyla belirlenen En Popüler Marina özel ödülünün sahibi ise Katar’da bulunan The Pearl Island Marina oldu.

Değerlendirme süreci yapay zekâ destekli yürütüldü

Başvurular, ilk aşamada alanında uzman değerlendiriciler tarafından kategorilerine göre detaylı şekilde analiz edildi. Ardından jüriye sunulan değerlendirmeler nitel bir süzgeçten geçirilerek nihai kazananlar belirlendi. 2025 yılı, bu süreçte yapay zekânın ilk kez aktif destek verdiği yıl olarak kayıtlara geçti.

2026’da dördüncü organizasyon geliyor

Abu Dabi Denizcilik Ödülleri’nin dördüncüsünün 2026 sonbaharında düzenlenmesi planlanıyor. Organizasyonun önümüzdeki yıl da marina sektöründe kalite, güvenlik, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında yeni standartlar belirlemesi hedefleniyor.

