Asyaport Ops Sistemini Geliştiriyor, Yeşil Enerji Hedefinde Büyük Adımlar Atıyor

Dünya genelinde liman ve terminal operatörlerinin gündeminde yer alan kıyı elektriği, Rotterdam’da düzenlenecek olan WorldCargo News Shore Power Zirvesi öncesi Asyaport’un başarılarıyla yeniden dikkat çekti.

2024 yılının Ekim ayında 20.000 TEU kapasiteli MSC Oscar gemisinin limanda kıyı elektriğine bağlanmasıyla Asyaport, Avrupa’da konteyner gemilerine tam ölçekli kıyı elektriği sağlayan ilk tesislerden biri oldu. Liman, 2024 yılı boyunca 2 milyon TEU’nun üzerinde yük elleçledi ve Terminal Investment Limited (TiL) ağının önemli bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Liman yönetimi, Kara Güç Kaynağı (OPS) sisteminin devreye alınmasından bu yana 88 gemiye toplam 4,7 milyon kWh elektrik verildiğini, bu sayede 1.150 ton dizel kullanımının ve 3.680 ton CO₂ salımının önlendiğini açıkladı. 8 MVA kurulu güce sahip sistemin aynı anda yedi gemiye elektrik sağlayabildiği belirtildi.

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, “Kıyı enerjisi sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve operasyonel bir yatırımdır. Daha sessiz, daha temiz ve daha verimli bir liman, hem çalışanlar hem de bölge halkı için daha sağlıklı bir gelecek demektir.” dedi.

Yenilenebilir Enerji Hedefi: %100

Asyaport, OPS sistemini güçlendirmek amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını genişletiyor. Liman sahasında kurulu 3.020 güneş paneli elektrik ihtiyacının yaklaşık %6’sını karşılıyor. Hedef ise tüm enerji tüketimini güneşten elde ederek gemilere tamamen yeşil elektrik sağlamak.

Liman ayrıca 2025 yılı sonuna kadar dört adet elektrikli terminal traktörü almayı planlıyor. Tüm STS ve RTG vinçlerin halihazırda elektrikli olduğu belirtildi.

Asyaport’un bir diğer önemli yatırımı ise izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından hayata geçirilmesi planlanan 20 MVA gücünde rüzgar türbini olacak. Liman yönetimi, bu yatırımla Asyaport’un Türkiye’de ve muhtemelen dünyada tamamen kendi ürettiği yenilenebilir enerjiyle çalışan tek terminal haline geleceğini ifade etti.

Fiziksel Kapasite Artıyor

Sürdürülebilirlik vizyonuyla birlikte kapasite artırımı çalışmaları da devam ediyor. İskelenin 400 metre uzatılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor ve bu projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yatırımın tamamlanmasıyla yıllık elleçleme kapasitesinin 4 milyon TEU’ya çıkacağı ve limanın Akdeniz–Karadeniz hattında stratejik aktarma merkezi rolünü güçlendireceği kaydedildi.

Asyaport yönetimi, gerçekleştirilen tüm yeşil yatırımların kamu ya da uluslararası finansman kullanılmadan tamamen iç kaynaklarla finanse edildiğini vurguladı.