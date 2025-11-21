İMEAK DTO Aliağa Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Numan Eşiyok başkanlığında, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, meclis üyeleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Aliaport Liman Hizmetleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun, Balıkesir/Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik MTAL Müdürü Umut Yasin Aslan ve öğrencileri ile Yenifoça Rüzgâr Sörfü ve Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam misafir olarak katıldı.

Toplantıda geçen aya ait meclis zabıtları onaylanırken, Eylül ayı mizanı ve 2026 yılı taslak bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Kasım ayı faaliyet raporunun da paylaşıldığı toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in değerlendirmeleriyle devam etti.

Aliaport’tan Midilli’ye İlk Sefer Gerçekleşti

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 17 Kasım’da hizmete giren Aliaport Deniz Yolcu İskelesi’nden Midilli’ye Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları, Aliağa’daki odalar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve basın mensuplarından oluşan bir heyetle ilk seferin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu tarihi seferin turizm alanında iş birliklerinin geliştirilmesi, ekonomik ve ticari potansiyelin değerlendirilmesi ve iki yaka arasındaki kültürel temasların güçlendirilmesi amacıyla yapıldığını belirten Şimşek, Aliaport’un İzmir’in 7. deniz hudut kapısı olarak hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Jalem Tur’a ait yolcu gemisiyle yapılan seferde Kuzey Ege Adaları Bölge Valisi, Midilli Belediye Başkanı ve Midilli Ticaret Odası Başkanı ile bir araya gelindiğini, görüşmelerde Aliağa–Midilli hattının dostluk, turizm ve ticaret bağlarını güçlendireceğinin vurgulandığını ifade etti. Şimşek, DTO Aliağa Şubesi olarak bölgenin deniz turizmine, ekonomik kalkınmasına ve uluslararası ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

7. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı Sapanca’da Yapılacak

Adem Şimşek, İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından 28–29 Kasım tarihlerinde Sapanca’da düzenlenecek olan 7. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı’na Aliağa Şubesi meclis üyeleriyle birlikte katılacaklarını ve bölgenin talep ve sorunlarını toplantıda aktaracaklarını belirtti.

Aliağa limanlarında gerçekleşen yük ve gemi trafiğine ilişkin verileri paylaşan Şimşek, “2025 yılının 10 aylık döneminde Aliağa limanlarında TEU bazlı elleçlenen konteyner trafiği toplam 1 milyon 454 bin 711 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %18,90 azalış yaşanmış olup Aliağa Limanları 5. sırada yer almaktadır.” dedi.

Aynı dönemde Aliağa limanlarına uğrak yapan gemi sayısının 5 bin 177 olduğunu, 2024 yılının aynı döneminde bu sayının 5 bin 84 olduğunu ve %1,82 artış kaydedildiğini belirterek Kocaeli’nin ardından 2. sırada olduklarını vurguladı.

Aliağa Net Ton’da Liderliğini Koruyor

Adem Şimşek, “2025 yılının 10 aylık döneminde toplam gross ton elleçleme miktarı 96 milyon 588 bin 978 ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde elleçlenen net ton ise 73 milyon 153 bin 432 ton olup geçen yıla göre %3,61 artış göstermiştir. Bu verilerle Aliağa, net tonda lider konumunu sürdürmektedir.” dedi.

Aliağa, Elleçlemede Birinci Liman Konumunda

Yükleme ve boşaltma işlemlerine ilişkin bilgi veren Şimşek, “2025 yılının 10 aylık döneminde Aliağa limanlarında yükleme net ton 30 milyon 58 bin 25 ton olarak gerçekleşmiş olup Aliağa birinci liman konumundadır. Geçen seneye kıyasla %4,64 artış kaydedilmiştir. Boşaltma net ton ise 43 milyon 95 bin 407 ton olup geçen yıla göre %2,90 artışla Aliağa en çok boşaltma işlemi yapan ikinci liman konumundadır.” dedi.

Konuşmasının sonunda Şimşek, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlanma yolunda geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü saygı ve minnetle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Faruk Altun: “Midilli Heyeti Şubat’ta Aliağa’ya Gelmek İstiyor”

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Aliaport Liman Hizmetleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun, Midilli–Aliağa hattındaki ilk seferin konforlu ve başarılı geçtiğini belirterek konforlu deniz ulaşımı için Jalem Tur ve Turyol’a teşekkür etti.

Altun, Kuzey Ege Adaları Bölge Valisi, Midilli Belediye Başkanı ve Midilli Ticaret Odası Başkanı tarafından sıcak şekilde karşılandıklarını, ada halkının ağırlıklı olarak tarımla uğraşmasına rağmen turizm alanında da yeni çalışmalar yapma isteğinde olduklarını söyledi. Ada yetkililerinin Aliağa’ya büyük ilgi gösterdiğini aktaran Altun, şubat ayı içerisinde bir heyetin Aliağa’ya gelmek istediğini ifade etti.

Bu ziyaretin özellikle Aliağa ve bölge esnafı için önemli fırsatlar yaratacağını vurgulayan Altun, bölge ekonomisine katkı sağlayacak adımlar için oda başkanlarıyla görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getirdi. Altun, 2026 yılında bu olumlu sürecin güçlenerek devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Altun, ayrıca acentelerle olan iş birliği sürecinin 1 Eylül itibarıyla başlatıldığını, bu bölümün işleyişinin mümkün olduğunca otomatik ve sistematik hâle getirilmeye çalışıldığını, tüm süreçlerin disiplinli bir şekilde yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Nadir Nizam: “2026’da Techno 293 Dünya Şampiyonası Foça’da Düzenlenecek”

Mecliste söz alan Yenifoça Rüzgar Sörfü ve Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin kuruluşundan bu yana deniz turizmine ve yelkenciliğe bölgede büyük katkılar sağladığını belirterek, Başkan ve yönetimine teşekkür etti.

Nizam, Ayvalık’tan Foça’ya, Dikili’den Çandarlı’ya ve Aliağa’ya uzanan geniş bölgede yelkenciliğin gelişmesi ve deniz turizminin daha ileri taşınması adına yoğun bir rekabet ve çaba içerisinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi: “İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ile birlikte yelkenciliği ve deniz turizmini bir adım ileri taşıdık, daha da ileri götürmeye kararlıyız. Çok güzel aşamalar kaydettik. 2026 yılında yaklaşık 450 yabancı sporcunun katılacağı Techno 293 Dünya Şampiyonası Foça’da düzenlenecek ve sporcular buradan alacakları puanlarla olimpiyatlara katılacaklar.” Dedi.

Ali Jale: “Bu Başarıda Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum”

Jalem Tur Yönetim Kurulu Başkanı ve DTO Aliağa Şubesi Meclis Üyesi Ali Jale, Midilli seferinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Jale, “Odamızın kurulduğu 2018 yılında Midilli seferleri ilk gündeme geldiğinde, açıkçası bu hattın gerçekleşmesinin zor olacağını düşünüyordum. Ancak Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar ve İMEAK DTO Aliağa Şubesi Başkanımız Adem Şimşek süreci sahiplenerek, vizyoner bir ekip çalışmasıyla hattın kurulmasına öncülük etti.” dedi.

İlk seferin başarıyla tamamlanmasının önemli bir kilometre taşı olduğunun altını çizen Jale, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce farklı ilçelerde hat denemeleri yapıldı ancak sürdürülebilir olmadı; ilk heyecan zamanla kayboldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Aliağa’da ise heyecan her geçen gün artarak devam etti ve bu motivasyonla ilk seferimizi başarıyla gerçekleştirdik. ‘Black Friday’ kampanyası ile başlayan promosyonlu bilet satışlarımız beklentimizin çok üzerinde seyrediyor. 2026 sezonu bizim için önemli bir sınav olacak fakat rüzgârı arkamıza aldık. Midilli hattımız Aliağa’ya hayırlı olsun.” Dedi.

Leman Bartın: “Sporun Gelişimi İçin İş Birliği Şart”

Güzelbahçe Sörf Kulübü Başkanı Leman Bartın, söz alarak kulübün yürüttüğü çalışmalar, çocuk ve genç sporculara yönelik eğitim programları ve bölgede su sporlarını geliştirmeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Sörfe olan ilginin her geçen gün arttığını belirten Bartın, bu doğrultuda kulübün altyapı ve eğitim kapasitesini güçlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca spor faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için gerekli destek taleplerini toplantı katılımcılarına iletti.

Umut Yasin Aslan: “Sektörün Ara Eleman Açığını Kapamaya Hazırız”

Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik MTAL Müdürü Umut Yasin Aslan, öğrencileriyle birlikte katıldığı toplantıda davet için teşekkür ederek sözlerine başladı. Denizcilik sektöründe yaşanan ara eleman ihtiyacına dikkat çeken Aslan, okulun bu açığı kapatabilecek güçlü bir altyapı ve nitelikli eğitim kadrosuna sahip olduğunu vurguladı.

“Göreve başlayalı dört ay oldu ve bu kısa sürede sektörün ciddi bir ara eleman açığıyla karşı karşıya olduğunu çok net şekilde gözlemledim.” diyen Aslan, öğretmen kadrolarının donanımlı, vizyon sahibi ve güncel denizcilik trendlerini yakından takip eden bir ekipten oluştuğunu ifade etti.

Sektörle ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını belirten Aslan, sektör desteğinin eğitim kurumları açısından önemine de dikkat çekti.

Toplantının sonunda Yenifoça Rüzgâr Sörfü ve Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam, deniz turizmine ve yelken sporlarına katkılarından dolayı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’e özel tasarım bir yelkenli obje hediye etti.

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

