GBD Geleneksel Yıl Sonu Yemeği Denizcilik Sektörünü Buluşturdu

Etkinlik, yaklaşık 500 kişinin katılımı ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekerken ulusal ve uluslararası denizcilik paydaşları; çok sayıda STK temsilcisi ve denizcilik basını gecede bir araya geldi.

Gecede 26 Haziran 2026’da düzenlenecek 7. Bosphorus Shipbrokers Dinner’a sponsor olan firmalar için özel bir köşe ayrıldı. Denizcilik açısından bir marka haline gelen Bosphorus Shipbrokers Dinner’a yeni yıla girmeden pek çok firmanın sponsor olması dikkat çekti.

Gecede GBD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, Yönetim Kurulu Üyelerini sahneye davet ederek bir konuşma yaptı. Türkeş, Gemi Brokerleri Derneği’nin 2025 yılını yoğun bir çalışma temposu, güçlü iş birlikleri ve sektöre değer katan faaliyetlerle tamamladığını belirtti.

Yıl boyunca gerçekleştirilen eğitim programları, paneller, üniversitelerle yürütülen projeler ve uluslararası platformlardaki aktif katılımlarla sektöre yönelik önemli sorumluluklar üstlenildiğini vurgulayan Türkeş, derneğin sosyal sorumluluk çalışmalarına da değindi. Bu kapsamda 2.000 fidanla oluşturulan Hatıra Ormanı, depremzede ailelere sağlanan destekler ve öğrencilere verilen bursların, derneğin sosyal sorumluluk anlayışının somut örnekleri olduğunu ifade etti.

7. Bosphorus Ship Brokers Dinner’a Destek Verenlere Teşekkür

Türkeş ayrıca, 26 Haziran 2026 tarihinde düzenlenecek olan 7. Bosphorus Ship Brokers Dinner organizasyonu için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, etkinliğe şimdiden destek veren sponsor firmalara teşekkür etti. Bu katkıların, hem derneğin çalışmalarına güç kattığını hem de Türk brokerliğinin uluslararası görünürlüğünü artırdığını dile getirdi.

Konuşmasında, derneğin gücünün üyelerin desteği ve sektörün dayanışmasıyla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Türkeş, tüm üyelere ve paydaşlara teşekkür ederek 2026 yılının başarı, sağlık ve yeni fırsatlar getirmesi temennisinde bulundu. Ayrıca yeni yılın, Türkiye’de ve dünyada barış, huzur ve dayanışmanın hakim olduğu bir dönem olması dileğiyle sözlerini tamamladı.

Türkeş’in konuşmasının ardından etkinlik, yeni yıl kutlamasıyla devam ederek sona erdi.