Yılan Balıkları7 Bin Kilometre Kat Ederek Meksika Körfezi’nden Aydın’a Ulaştı
Meksika Körfezi'nden yola çıkarak okyanusu aşan ve 3 yıl süren 7 bin kilometrelik yolculuğunun ardından Aydın ve Muğla illerinin arasında kalan Bafa Gölü'ne ulaşan yılan balıkları tezgahlarda yerini almaya başladı.
Kilosu 700 TL’ye satılan yılan balıkları tadının yanında şifa için tüketilirken, aynı zamanda vücut direncini arttırması ile bliniyor.
Bir yandan besin olarak tüketilen yılan balıkları diğer yandan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX tarafından Ar-Ge çalışmalarında ele alınıyor. Yılan balıklarının yeni nesil akıllı biyolojik savunma sistemleri olarak kullanılması için çalıştıklarını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, "Meksika Körfezi’nden başlayarak yaklaşık 7 bin kilometrelik bir yolculukla Ege’ye ve Bafa Gölü havzasına ulaşan yılan balığı, doğadaki en güçlü biyolojik savunma modellerinden birini temsil etmektedir. ADÜ Teknokent bünyesinde uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 18 spesifik patent çalışmamızda, bu tür doğal dayanıklılık mekanizmaları önemli bir yer tutmaktadır. Yılan balığının hücresel dayanıklılığı ile Ege’nin endemik bitkilerinin moleküler özelliklerinin bir araya gelmesi, yeni nesil akıllı biyolojik savunma sistemleri açısından bilimsel olarak son derece heyecan verici" diye konuştu.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın önemli misafirlerinden birisi olan yılan balıkları havaları soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarını süslemeye başladı.
Yılan balıkları üremek için 7 bin kilometre yol kat ederek Meksika Sargasso Körfezi'ne gittiklerinin bilindiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık "Yılan balıkları acı veya tatlı sularda yaşayabilir. Bafa Gölü’nde yoğun olarak bulunur. Ancak üremek için 7 bin km. yol kat ederek Sargasso Denizi'ne gidip burada yumurtladıktan sonra ergin yılan balıkları ölür. Yavruları Akdeniz sularına girerek, Büyük Menderes Nehri vasıtasıyla Bafa Gölü'ne gelir. Yılan balıklarının bu ilginç hayat hikayesi kadar olağanüstü dayanıklılığı, hücresel savunma mekanizmaları ve çevresel adaptasyon gücüyle de ilginç ve muhteşemdir. Yaşam döngüsü Meksika Körfezi’nde başlayan yılan balıkları, Atlas Okyanusu’nu aşarak Avrupa iç sularına ve Ege havzasına ulaşıyor. Yaklaşık 7 bin kilometreyi bulan bu uzun göç süreci boyunca karşılaşılan sıcaklık değişimleri, tuzluluk oranları, patojenler ve yoğun çevresel stres faktörlerine rağmen hayatta kalabilmeleri, uzmanlara göre yılan balığını doğadaki en güçlü biyolojik savunma örneklerinden biri haline getiriyor. Bu olağanüstü biyolojik dayanıklılık, son yıllarda yürütülen bilimsel araştırmalarda yeni nesil biyolojik savunma sistemleri için stratejik bir esin kaynağı olarak değerlendiriliyor" dedi.
Yapılan besin analizlerinde, yılan balığının yüksek besin değeri ile biyolojik gücü bir arada barındırdığını ortaya koyduğunu kaydeden Başlık, "Yılan balığı, A, D ve B12 vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli protein ile fosfor, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin içeriğe sahip. Bu nedenle bağışıklık sistemi, hücresel enerji üretimi, inflamasyon dengesi ve doku yenilenmesi süreçlerinde önemli rol oynadığı bilimsel yayınlarda yer alıyor. Uzmanlar, bu biyokimyasal mekanizmaların kanser araştırmaları başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları, otoimmün ve nörodejeneratif hastalıklar kapsamında koruyucu ve destekleyici düzeyde önemli bir inceleme alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede biz de Karya Farma olarak yılan balığı üzerinde çalışmalar yapıyoruz" dedi.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.