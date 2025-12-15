Kilosu 700 TL’ye satılan yılan balıkları tadının yanında şifa için tüketilirken, aynı zamanda vücut direncini arttırması ile bliniyor.

Bir yandan besin olarak tüketilen yılan balıkları diğer yandan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX tarafından Ar-Ge çalışmalarında ele alınıyor. Yılan balıklarının yeni nesil akıllı biyolojik savunma sistemleri olarak kullanılması için çalıştıklarını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge ekibinden Kimyager Aslı Aktaş, "Meksika Körfezi’nden başlayarak yaklaşık 7 bin kilometrelik bir yolculukla Ege’ye ve Bafa Gölü havzasına ulaşan yılan balığı, doğadaki en güçlü biyolojik savunma modellerinden birini temsil etmektedir. ADÜ Teknokent bünyesinde uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan 18 spesifik patent çalışmamızda, bu tür doğal dayanıklılık mekanizmaları önemli bir yer tutmaktadır. Yılan balığının hücresel dayanıklılığı ile Ege’nin endemik bitkilerinin moleküler özelliklerinin bir araya gelmesi, yeni nesil akıllı biyolojik savunma sistemleri açısından bilimsel olarak son derece heyecan verici" diye konuştu.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Bafa Gölü Tabiat Parkı'nın önemli misafirlerinden birisi olan yılan balıkları havaları soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarını süslemeye başladı.



Yapılan besin analizlerinde, yılan balığının yüksek besin değeri ile biyolojik gücü bir arada barındırdığını ortaya koyduğunu kaydeden Başlık, "Yılan balığı, A, D ve B12 vitaminleri, omega-3 yağ asitleri, yüksek kaliteli protein ile fosfor, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller açısından zengin içeriğe sahip. Bu nedenle bağışıklık sistemi, hücresel enerji üretimi, inflamasyon dengesi ve doku yenilenmesi süreçlerinde önemli rol oynadığı bilimsel yayınlarda yer alıyor. Uzmanlar, bu biyokimyasal mekanizmaların kanser araştırmaları başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları, otoimmün ve nörodejeneratif hastalıklar kapsamında koruyucu ve destekleyici düzeyde önemli bir inceleme alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Bu çerçevede biz de Karya Farma olarak yılan balığı üzerinde çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Vira Haber