Binlerce Vatandaş Hamsi Festivalinde Buluştu: 7 Ton Hamsi Tüketildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Perşembe Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği ve bu yıl 6’ncısı düzenlenen hamsi festivali vatandaşların akınına uğradı. Hava şartlarının da elverişli olduğu festivalde hamsi ızgara, pancar çorbası, cevizli helva gibi yiyecekler ikram edildi. Festivale, ilçe dışından da çok sayıda vatandaş geldi. Farklı ilçelerden vatandaşların da katıldığı festivalde yaklaşık 7 ton hamsi tüketildi. Vatandaşlar, yöresel sanatçıların şarkı ve türkülerine eşlik edip, kimi zaman oyun oynayarak, renkli görüntüler oluşturdu.



"Hamsi Perşembe’de bir başka güzel"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, programda yaptığı konuşmada, "İşte mutluluğun tablosu bu. Sizlerin yüzü gülüyor, Perşembe sakin şehir ama bugün coşkulu bir şehir. Burası her yönüyle güzel bir kentimiz ama özellikle hamsi daha başka güzel. Allah’a şükürler olsun tekrar sizlerle ve hamsi festivaline kavuştuk. Her yerde hamsi yenir ama Perşembe’de başka türlü yenir. Burada mavi bayrağı ile daha güzel bir Perşembe yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakında ilçemizin tepe noktasında deniz ve ilçe manzarasının görüleceği bir seyir terası hizmeti yapacağız, burası bambaşka bir şekle girecek" dedi.



"7 ton hamsi, farklı illerden de katılım olması bizi sevindiriyor"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Bu yıl 6’ncısını düzenlediğimiz hamsi festivalimizde yaklaşık 7 ton hamsi ikram ediyoruz. Sadece hamsi yok, pancar çorbası, mısır ekmeği, cevizli helva ve turşu ile birlikte güzel bir etkinlik yapıyoruz. Balığın ve balıkçılığın merkezi, eşsiz koyları ile beraber sakin şehrimiz Perşembe’de güzel bir etkinlik oluyor. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin güçlü katkıları ile güzel bir festival yaşatmak için gayret gösteriyoruz. Burada İstanbul, Samsun, Tokat’tan katılımın olması, farklı ilçelerden misafirlerimizin gelmesi bizleri daha çok mutlu ediyor" dedi.



Festivale katılan vatandaşlar ise hava şartlarının uygun olduğunu, hamsiye doyduğunu söylediler. Güzel bir organizasyon olduğunu belirten vatandaşlar, herkesin tatması gerektiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Festival kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca, halk oyunları ve tiyatro gösterileri, Kent Orkestrası konserleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince denizde gerçekleştirilen ‘flyboard’ gösterisi de yapıldı.

