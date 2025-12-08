Saldırıya Uğrayan MIDVOLGA-2 İsimli Geminin Sinop'taki Tamir Çalışmaları Sürüyor

2 Aralık'ta yaklaşık 80 deniz mili mesafede gerçekleşen saldırının ardından Türk kara sularına giriş yapan gemi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortuyla Sinop'a yönlendirildi. Tanker burada demirleyerek uzman ekipler tarafından ayrıntılı incelemeye alındı.

Teknik ekipler, MIDVOLGA-2'nin seyrine devam edebilmesi için gerekli tamir işlemlerini ve güvenlik kontrollerini bölgede sürdürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tankerin rotasına geri dönebileceği bildirildi.

Vira Haber