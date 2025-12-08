Seven Vega Gemisi Filyos Limanı’nda: 2026 Hedefi İçin Start Verildi

Gemi, deniz tabanına döşeyeceği boru hatlarıyla gaz sahasını 2026’da devreye girecek yüzer üretim ünitesine bağlayacak.

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki en kritik projelerinden biri olan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Mavi Vatan’da görev yapacak olan Seven Vega gemisi, Filyos Limanı’nda çalışmalarına başladı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve beraberindeki milletvekili heyeti, gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



2 bin 100 metrede boru hattı operasyonu

Seven Vega gemisinin görev tanımının, derin deniz tabanındaki kuyuları birbirine entegre etmek olduğu belirtildi. Sakarya Gaz Sahası’nda 2 bin 100 metre derinlikte yürütülecek operasyonla, deniz tabanına döşenecek boru hatları kuyuları birbirine bağlayacak. Bu hatlar, 2026 yılında sahaya inmesi planlanan "Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi"ne entegre edilecek.



Günlük üretim 20 milyon metreküpe çıkacak

Gemideki incelemelerin ardından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, bu çalışmaların doğrudan hane halkını ilgilendirdiğini vurguladı. Çağlayan, "Seven Vega’nın yürüteceği çalışmalarla birlikte, 2026 yılı itibarıyla günlük doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Bu artışla 8 milyon hanemizi yerli gazla ısıtmış olacağız. Türkiye’yi her alanda olduğu gibi enerjide de kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir ülke konumuna taşıyan; vizyonu, liderliği ve kararlılığıyla milletimize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en derin şükranlarımı sunuyorum. ‘Türkiye Yüzyılı’ idealini gerçeğe dönüştüren bu büyük atılımın mimarı olan Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve dirayetli liderliği, bugün attığımız her stratejik adımın temel gücüdür. Enerji alanındaki tüm bu tarihi projelere büyük bir titizlik ve gayretle öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar’a da teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Çağlayan’a; AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz ile Bartın ve Çaycuma teşkilat yöneticileri eşlik etti.

Vira Haber