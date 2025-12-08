İstanbul9 °C

  3. Tekirdağ’da Poyraz Kızıl Yosun Sürükledi
Tekirdağ'da iki gündür etkisini sürdüren poyraz, denizde oluşturduğu dalgalar sonucu kıyıda kızıl yosun birikti.

Tekirdağ’da etkisini artıran rüzgâr nedeniyle deniz yüzeyinde dalgalar yükseldi, dalgaların kıyıya taşıdığı yoğun yosunlar sahil boyunca kalın tabakalar oluşturdu. Bazı bölgelerde kırmızı renkteki yosunların birikmesi vatandaşların dikkatini çekti.

Vira Haber


