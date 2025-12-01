Marmara Denizi'nin Ekolojik Yapısı Mercek Altında

‘Temiz çevre' ve ‘temiz deniz' mottosuyla Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkartacak çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'ndeki 30 farklı noktada dalgıçlar aracılığı ile deniz dibi görüntüleme faaliyeti gerçekleştirdi. Çalışmalarla deniz kirliliğinin tespiti ve azaltılması hedeflenirken, ekosistem içindeki biyoçeşitlilik incelenerek kayıt altına alındı. Sonuçlar, 2017 yılında yapılmış benzer çalışmayla da karşılaştırılarak denizlerde yapılan projelerin etkinliği gözlendi. Halkı bilinçlendirme çalışmalarında kullanılacak görüntüler, kıyı yapısı projelerine de yol gösterici olacak.



"Temiz deniz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz"

Bursa'nın kıyı ve plajlarının kalitesini artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini söyleyen Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Marmara Denizi'nde dalgıçlar aracılığıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Gemlik Narlı'dan Karacabey Kurşunlu'ya kadar 30 ayrı noktada dalış gerçekleştirildiğini dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, "Deniz tabanındaki kirlilik miktarı, balık çeşitliliği gibi etmenlerin gözlendiği dalışlar sonucu bir rapor hazırlandı. Denizimizi korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu proje ile temizlik yapılabilecek alanları, hayalet ağları ve deşarjları tespit etme şansı da yakaladık. Marmara Denizi korumak anlamında farkındalığı artırmayı ve temiz deniz hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.



"Marmara Denizi hepimizin"

Kentin 155 kilometreye yakın sahil şeridine sahip olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, sahillerin tamamında çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Kontrol dışı deşarjların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, "Marmara Denizi'nin Bursalıların rahatlıkla girebileceği hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Marmara Denizi hepimizin. Denizimize sahip çıkmak, Bursa'daki kıyılarımıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Hedefimiz, insanların rahatlıkla denize girebileceği alanları çoğaltmak" diye konuştu.

Vira Haber