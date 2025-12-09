Zonguldak'ta 14 Milyon Metreküp Atık Su Karadeniz'e Aktı

Verilere göre Zonguldak'ta belediyeler tarafından su kaynaklarından çekilen miktar 36 milyon metreküp olurken, oluşan atık suyun büyük bir bölümünün denize deşarj edildiği belirlendi.

TÜİK verilerine göre, ülke genelinde su kaynaklarından toplam 20,3 milyar metreküp su çekilirken, bunun 7,5 milyar metreküplük kısmı belediyeler tarafından kullanıma sunuldu. Zonguldak özelinde incelenen verilere göre, kentteki belediyeler yıl boyunca kaynaklardan toplam 36 milyon 37 bin metreküp su çekti. Su temininde en büyük payı barajlar oluşturdu. Toplam suyun 23 milyon 619 bin metreküpü barajlardan sağlanırken, 6 milyon 830 bin metrekübü kuyulardan, 5 milyon 589 bin metreküpü ise su kaynaklarından elde edildi. Dağıtılan toplam su miktarı ise 29 milyon 297 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Atık suyun adresi Karadeniz oldu

Raporun en dikkat çeken kısmı ise atık su yönetimi oldu. Zonguldak'ta belediye kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen toplam 20 milyon 186 bin metreküp atık suyun deşarj noktaları incelendiğinde, denizin payı öne çıktı. Atık suların 14 milyon 68 bin metreküplük büyük bir kısmı doğrudan denize deşarj edildi. Geriye kalan 4 milyon 794 bin metreküp atık su akarsulara, 1 milyon 324 bin metreküp ise diğer alıcı ortamlara bırakıldı.

