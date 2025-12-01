Denizci ve Şair Başar Özdemir’in 2. Kitabı “Akşam Olmuştur La Guaira’da” Yayınlandı

“Aganta”dan Sonra Yeni Bir Dönem

İlk kitabı Aganta ile edebiyat dünyasına adım atan Özdemir, 5 yıl aradan sonra yayımlanan bu yeni eserle hem denizden hem dünyadan izler taşıyan şiirlerini okuyucusuna sunuyor. Özdemir, bu yeni eserle ilgili duygularını şöyle aktardı:

“İlk kitabım Aganta’dan 5 yıl sonra okuyucularımla tekrar buluşmaktan onur duyuyorum. Babamın vefatından 25 gün sonra… Kıymetli ağabeyim, kaptanım Sayın Kemal Başlantı’nın telefonuyla ‘Haydi hazırlan Venezuela’ya gidiyorsun!’ davetiyle bavulumu hazırlayıp yine yollara düştüm. Uzun bir seferdi benim için; ancak sadece işimi yapmadım - yazdım, ürettim.”

31 Mayıs 2022’de Venezuela ‘La Guaira’ limanında çektiğim fotoğrafların yeni eserimin kapak fotoğrafları olacağını düşünmeden çektim... Bu kitapta yazdığım şiirlerin bir kısmı daha önce hiç yayınlanmadı. Bu yeni eserimde sadece denizcilikle ilgili şiirler yok; babamın vefatından sonra şiirimin tarzı ve kimliği biraz değişti diyebilirim.”

Özdemir, şiirlerinin hem denizcilik sektörüne hem toplumun her kesiminden okuyuculara hitap ettiğini belirtiyor. Ayrıca, bu eserinde Venezuela La Guaira’dan başlayarak Mariupol, Sevilla, La-Nouvelle, İtalya sokakları ve Gazze’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan izler sunduğunu; memleketi Sulakyurt Yeşilyazı’daki babasının mezarı başında hissettiklerini de okuyucusuyla paylaşıyor.

Denizden Şehirlere, Şiirden Gerçeğe

Yeni kitap, Özdemir’in denizcilik yıllarının verdiği birikimle, yazınsal duyarlılığı bir araya getiriyor. Denizcilerin, yolculukların, limanların ve aynı zamanda ölüm, gurbet, özlem ve insan hikâyelerinin iç içe geçtiği şiirler, “Akşam Olmuştur La Guaira’da”da yer alıyor.

Özdemir, bu eseriyle yalnız denizciler için değil, toplumsal hafızaya, coğrafyalara ve insana dair dizeleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı amaçladığını belirtiyor. Gemideki yaşamdan şehir sokaklarına, limanlardan savaş bölgelerine; şiirsel bir yolculuk bu kitap.

Vira Haber