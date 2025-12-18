Denizcilik Camiasını Dijitalde Buluşturan SeaConnect Uygulaması Yayına Başladı

Denizcilik camiasını tek bir dijital platformda buluşturmayı hedefleyen SeaConnect; mezunlar, öğrenciler, aktif denizciler ve sektör paydaşları arasında iletişimi, dayanışmayı ve bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kodugeçer firması tarafından geliştirilen uygulama, denizcilik sektörünün dijital dönüşümüne katkı sunacak yenilikçi bir iletişim ağı olarak tasarlandı.

SeaConnect’in lansman programına Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Trabzon Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap ile birlikte il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap, denizcilik sektörünün dijitalleşme ihtiyacına dikkat çekerek SeaConnect’in yalnızca bir mobil uygulama olmadığını, denizcilik kültürünü ve mesleki dayanışmayı dijital ortama taşıyan stratejik bir platform olduğunu ifade etti. Kasap, SeaConnect’in önümüzdeki dönemde planlanan organizasyonların merkezi olacağını ve gençleri denizciliğe teşvik eden bir köprü görevi üstleneceğini belirtti.

SeaConnect uygulamasıyla kullanıcıların güncel denizcilik haberlerine hızlı erişmesi, etkinlik ve duyuruları tek merkezden takip etmesi, iş ve kariyer fırsatlarına ulaşması, mezun–öğrenci–sektör etkileşiminin güçlendirilmesi ve mesleki networkün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

KTÜ DUİM MD’nin vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen SeaConnect, Türk denizciliğinin insan kaynağını dijital platformlarda daha güçlü ve organize bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Uygulama, genç denizcilerden sektörün deneyimli profesyonellerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.