KTU DUİM Mezunları Balık Günü’nde Denizcilik Camiası Sürmene’de Buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği (KTU DUİM MD) tarafından, 15 Aralık 2025 tarihinde Sürmene Çamburnu’nda, Trabzon Shipyard ana sponsorluğunda düzenlenen 4. Geleneksel KTU DUİM MD Balık Günü, denizcilik camiasını bir araya getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe; KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Trabzon Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Çakır ve KTU DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kasap başta olmak üzere il ve ilçe protokolü, sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KTU DUİM Mezunlar Derneği Başkanı Kaptan Orhan Kasap, mezunlar, öğrenciler ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür organizasyonların denizcilik camiasının bütünleşmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Kasap ayrıca, KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde sürdürülen denizcilik eğitiminin Denizcilik Fakültesi çatısı altında devam etmesi yönündeki genel beklentiyi dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı’nın konuya ilişkin olumlu yaklaşımı, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuşmaların ardından, organizasyona ana sponsor olarak destek veren Trabzon Shipyard adına Teşekkür Plaketi, Dernek Başkanı Orhan Kasap tarafından Trabzon Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Salih Zeki Çakır’a takdim edildi. Çakır, mezunlar derneğinin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günün son konuşmasını yapan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü ve KTU DUİM 2003 Mezunu Ünal Baylan, etkinliğin sektörel birlikteliği güçlendiren yapısına dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, günün anısına çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

