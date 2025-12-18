Akdeniz’de Yolcu Feribotunda Siber Saldırı Alarmı: Paris, Yabancı Müdahale Şüphesiyle Soruşturma Başlattı

Olay, bölgedeki denizcilik güvenliğini alarma geçirdi. Fransız yetkililer, İtalyan şirketi GNV’ye ait “Fantastic” adlı yolcu feribotunda, Akdeniz’in Sète Limanı’nda demirliyken uzaktan kontrol potansiyeli olan bir RAT (Remote Access Trojan) yazılımı tespit edildiğini açıkladı. Bu tür yazılımlar, saldırganlara hedef sistemler üzerinde uzaktan kontrol imkânı tanıyor.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, düzenlenen basın açıklamasında olayın “çok ciddi bir mesele” olduğunu belirterek, soruşturmanın yabancı müdahale izleri üzerinde yoğunlaştığını söyledi. Nunez, “Bazı kişiler geminin veri işleme sistemine erişmeye çalıştı” dedi.

Paris savcılığı da yapılan resmi duyuruda, olayla ilgili olarak “yabancı bir güç lehine organize bir grubun otomatik veri işleme sistemine saldırı girişimi” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Holiganist veya siber saldırı amaçlarının tam olarak belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla bağlantılı olarak, feribotta bulunan iki mürettebat üyesi – biri Letonyalı, diğeri Bulgar – İtalyan makamları tarafından şüpheli olarak işaret edildi. Bulgar mürettebat üyesi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Letonyalı şahıs tutuklanarak adli sürece dahil edildi.

Soruşturmayı yürüten Fransa İç Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSI), RAT yazılımının feribotun kritik işletim sistemlerine etkisi olup olmadığını derinlemesine teknik olarak inceliyor. Feribot, limanda başlatılan acil teknik kontrollerin ardından yeniden seyre elverişli hâle getirildi.

Fransız makamlar ayrıca, soruşturmanın parçası olarak Latvya’da da operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı. Letonyalı sanığın avukatı, basında yer alan yabancı ülke müdahalesi iddialarının abartılı olduğunu belirterek, olayın ilk göründüğü kadar ciddi olmayabileceğini savundu.

Olay, siber güvenliğin denizcilik sektöründe de uluslararası güvenlik açısından artan bir tehdit hâline geldiğini bir kez daha gündeme getirdi.

Vira Haber