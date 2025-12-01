Piri Reis Denizcilik MTAL Öğrencileri Alicante’de Uygulamalı Denizcilik Eğitimi Aldı

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ KA121-VET – 000225202 hareketliliği kapsamında, Tuzla Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 5 öğrenci ve 1 öğretmen, denizcilik eğitimi konusunda uzmanlaşmış kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen mesleki eğitim programı için İspanya’nın Alicante şehrine gitti.

Eğitim faaliyetleri, bölgedeki önemli denizcilik okullarından biri olan CIPFP Politécnico Marítimo Pesquero del Mediterráneo bünyesinde düzenlendi. Programın ilk aşamasında öğrenciler, kurumun sınıf ve atölyelerini ziyaret ederek kullanılan eğitim yöntemleri ve teknik altyapı hakkında bilgi edindi. Daha sonra öğrencilerimiz, partner okulun öğrencilerine Piri Reis Denizcilik MTAL’yi tanıtan bir sunum yaparak okullarını uluslararası platformda temsil etti. Ardından ögrenciler seyir, haberleşme ve köprüüstü uygulamalarına yönelik temel konularla tanıştırıldı.

Öğrencilerin eğitim sürecinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, köprüüstünde uygulanacak bir seyir senaryosunun hazırlanması oldu. Katılımcılar, geminin belirlenen limana yaklaşma ve yanaşma sürecini içeren bir senaryoyu birlikte tasarlayarak, bu planı uygulamalı çalışmalarla hayata geçirdi. Bu faaliyet sayesinde öğrenciler hem seyir yönetimi hem de köprüüstü görev dağılımı konusunda önemli deneyimler kazandı.

Program süresince genç denizciler ayrıca, modern gemilerde kullanılan radar, ECDIS, AIS, VHF ve GMDSS sistemlerinin işleyişi hakkında kapsamlı bilgilendirme aldı. Acil durum haberleşmesi ve SMCP ifadelerinin doğru kullanımı üzerine yapılan uygulamalar ise, öğrencilerin denizde emniyetli iletişim alanındaki becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.

Alicante’daki eğitimin bir diğer parçasını, bölgedeki denizcilik faaliyetlerini tanıtan teknik bir gezi oluşturdu. Öğrenciler liman sahasında gerçekleştirilen farklı denizcilik çalışmalarını yakından gözlemledi ve yerel uygulamalar hakkında bilgi edindi. Aynı zamanda şehrin denizcilik kültürünü yansıtan eğitim merkezleri ve müzeler ziyaret edilerek kültürel farkındalık da artırıldı.

Hareketliliğin son gününde ise, eğitim gemisi “Andròmeda” ile gerçekleştirilen kısa seyir faaliyeti sayesinde, edinilen bilgiler gerçek deniz ortamında uygulama fırsatı buldu.

Bu faaliyet, öğrencilerin mesleki birikimlerini uluslararası düzeyde geliştirmelerine, farklı kültürlerle etkileşim kurmalarına ve denizcilik alanına yönelik motivasyonlarının artmasına önemli katkılar sağladı. Piri Reis Denizcilik MTAL’nin Alicante’de gerçekleştirdiği bu hareketlilik, genç denizcilere mesleklerini daha geniş bir perspektiften değerlendirme imkânı sunması bakımından oldukça değerli bir deneyim olarak değerlendirildi.