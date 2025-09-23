Ditaş Kadın Denizciler Gelişim Programı 4'üncü Dönem Başvuruları Başladı



Denizlerde kadın istihdamını destekleyen Ditaş Denizcilik, 2022 yılında "Kadınların Liderliğini Denizlerde de Gösterelim" mottosuyla Vehbi Koç Vakfı iş birliği ile başlattığı Kadın Denizciler Gelişim Programı kapsamında, Kadın denizcilere burs, staj ve istihdam imkânı sağlıyor. Ditaş bu sene 4'üncü yılına giren burs programının yeni dönem başvurularını başlattı.

Ditaş, Vehbi Koç Vakfı iş birliği ile Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 binde yer alan, üniversitelerin denizcilik fakültelerinde Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan kadın öğrencilere hazırlık sınıfı dahil 5 yıl burs sağlıyor. Program kapsamında bursiyerlere, Ditaş gemilerinde staj imkanının yanı sıra, mezun olduktan sonra Ditaş'ta istihdam konusunda da öncelik veriliyor.



"Koç Topluluğu'nun Nesiller Boyu Eşitlik Forumu kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve Tüpraş'ın çeşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık alanındaki öncü vizyonu, Kadın Denizciler Bursu Programı'nın denizcilik sektöründe hayata geçmesinde bize yol gösterici oldu. Bugün programımızın 4'üncü dönem başvurularını başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadınların bulunduğu her alanın geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyoruz; bu burs programıyla da denizcilikte kadınların daha görünür, daha güçlü ve daha etkili bir şekilde yer almalarını desteklemeyi hedefliyoruz.

Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle yürüttüğümüz program kapsamında bugüne kadar 30 öğrenciyi programımıza dahil etmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Kriterlerimizde bir değişiklik bulunmamakla birlikte, bursiyerlerimizle sadece finansal destek üzerinden değil; sosyal ve kültürel etkinlikler aracılığıyla da bağ kuruyoruz. Bu sene Dünya Kadın Denizciler Günü'nde Arter'de bir araya gelerek sanat galerisi gezisi yaptık, bursiyerlerimizle keyifli bir gün geçirdik ve onların Koç Topluluğu kültürünü daha yakından tanımalarını sağladık.

''Geleceğin Kadın Denizcileri Burada Yetişiyor'' sloganımızla bu yıl da genç kadınlara denizciliğin erkek egemen bir sektör olmadığını, aksine onların katkılarıyla daha da güçlenecek bir alan olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Ditaş Denizcilik olarak, denizlerde rotanın kadınlar tarafından da çizildiği bir gelecek için kararlılıkla çalışıyoruz. Amacımız yalnızca bursiyerlerimizi desteklemenin yanı sıra, aynı zamanda sektörde kalıcı bir dönüşüm oluşturmak ve diğer şirketleri de bu yönde teşvik etmektir. "

Ditaş ve Vehbi Koç Vakfı iş birliğinde bu sene 4'ünü yılına giren Kadın Denizciler Bursu Programı, kadınların denizlerde istihdam edilmesine öncü oluyor ve kadınları denizcilik mesleğine teşvik ediyor. Burs başvuruları burs.vkv.org.tr/ditas adresinden yapılacak.

Ditaş katkılarıyla kadın öğrencilere VKV başarı bursu şartları şöyle açıklandı:

T.C. Vatandaşı olmak,

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: YKS'de SAY puan türüne göre ilk 100.000'e giren kadın öğrenci olmak (Bölüm kotası olmadan puan sıralamasına ve Mülakat puanına göre seçim yapılacak),

Denizcilik fakültesi bölümlerini tercih etmek (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği),

25 yaşından büyük olmamak,

Hüküm giymemiş olmak,

Öğrenim görürken disiplin cezası almamış olmak,

Önümüzdeki yıllarda da burs almaya devam edebilmek için bitirmiş olduğu sınıfın genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 2,50 olması (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62,50 olması) gerekmektedir.

Burs başvuruları 3 Ekim 2025'de sonlanacak. Detaylı bilginin ditasdeniz.com.tr adresinde yer aldığı belirtildi.

