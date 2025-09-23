Bodrum'a 743 Yolcusuyla Geldi

Malta bayraklı 248 metre boyunda 38 metre genişliğindeki Explora I, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Akşam saatlerinde Samos Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 743 yolcu ile 656 personel bulunuyor. Toplam yolcu kapasitesi 922 olan gemi, lüks tatil imkanı sunuyor. 2023 yılında tamamlanıp suya indirilen 63 bin 621 grostonluk kruvaziyer, bir tatil köyü imkanları barındırıyor.

Vira Haber