Dünya Temizlik Günü'nde 172 Kilo Atık Toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Let’s Do It Türkiye işbirliğiyle bu yıl da Dünya Temizlik Günü coşkuyla kutlandı. 20 Eylül Cumartesi günü tüm dünya ile eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliğin Kocaeli'deki ana adresi Körfez Tütünçiftlik Sahili oldu. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte protokol konuşmalarının ardından gönüllüler sahil boyunca çöp topladı. Büyükşehir belediyesi tarafından katılımcılara yelek, eldiven ve çöp torbaları dağıtıldı. Öğrencilerden sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerden ilçe sakinlerine kadar pek çok kişi sahile bırakılmış plastik, cam, metal, kağıt ve izmaritleri topladı. El birliğiyle çalışan minik gönüllüler de bu aktiviteden oldukça keyif aldı.

"Geleceğimize sahip çıkmak için buradayız"



Kocaeli Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner ise, "Bugün yalnızca çöp toplamak için değil, aslında geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Doğa bizden yardım istiyor, sürdürülebilir bir çevre anlayışını benimsemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Burada toplanan her bir atık, farkındalığın bir göstergesidir"

Atölyelerin, stantların, deniz ve kıyı temizliğinin gerçekleştirildiği farkındalık etkinliğinde konuşan Let’s Do It Kocaeli İl Temsilcisi Doç. Dr. Nermin Demirkol, "Amacımız yalnızca bir gün temizlik yapmak değil, her gün temizlik hareketini devamlılaştırmak. Burada toplanan her bir atık, farkındalığın bir göstergesidir" şeklinde konuştu.

Atölyeler ve stantlar ilgi gördü

Etkinlik yalnızca temizlikle sınırlı kalmadı. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin "Kağıt Kostüm Sergisi" ve "Dip Çamurundan Sanata Seramik Atölyesi", KOÜ Sıfır Atık Kulübü’nün "İleri Dönüşüm Atölyesi", Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nin "Enerji Bisikletleri Standı" ve Kocaeli Gönüllüleri standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Büyükşehirin bisiklet standında 7’den 70’e tüm vatandaşlar çöp topladıktan sonra pedal çevirerek eğlendi.

172 kilo atık toplandı

Etkinlik sonunda sahilden ve denizden çıkarılan atıklar kategorilerine ayrılarak alanda sergilendi. Büyükşehir belediyesinin temizlik gemisi ve kurbağa adamlar desteğiyle deniz dibinde de temizlik çalışması yapıldı. Gönüllüler toplamda 172 kilo atığı ekosistemden uzaklaştırdı. Bunun 32 kilosu denizden çıkarılan lastikler, 140 kilosu ise karada toplanan diğer atıklar oldu.

Vira Haber