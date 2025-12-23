DEHUKAM ile Çağ Üniversitesi Arasında Deniz Hukuku Alanında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bu protokol Çağ Üniversitesi bünyesinde 24 Kasım 2025 tarihinde kurulan Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DADHAM)’nin kuruluşunun hemen ardından gerçekleştirdiği ilk faaliyet olma özelliğini de taşıyor. Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde, iki kurum arasında yürütülebilecek ortak akademik ve uygulamaya yönelik faaliyetler değerlendirildi.

Törende konuşan Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Koç, DEHUKAM ile yapılan iş birliği protokolünün Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin akademik kapasitesini güçlendireceğini belirterek, DEHUKAM’ın uzmanlığından faydalanarak bölgede fark yaratan bir merkez olmayı hedeflediklerini vurguladı.

DEHUKAM Müdürü Dr. Mustafa Başkara ise konuşmasında, Doğu Akdeniz Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasından ve nitelikli akademik kadrosuyla faaliyet gösterecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkara, DEHUKAM’ın temel misyonlarından birinin deniz hukuku alanında insan kaynağı kapasitesinin artırılması olduğunu vurgulayarak, deniz hukuku alanında kurulan her yeni araştırma ve uygulama merkezinin Türkiye’nin Mavi Vatan anlayışına ve denizcilik vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İmza töreninde ayrıca, DADHAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sami Doğru tarafından merkezin kuruluş amacı ve faaliyet alanlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirilerek özellikle jeopolitik ve hukuki açıdan stratejik öneme sahip Doğu Akdeniz’de, DEHUKAM ile iş birliği içinde yürütülecek akademik ve uygulamaya dönük çalışmaların önemi vurgulandı.

Vira Haber