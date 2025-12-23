Esenyel Partners’tan Türk Kızılay ile 10. Kan Bağışı Etkinliği

Her altı ayda bir düzenlenen etkinlik kapsamında, Esenyel Partners bünyesinde görev yapan avukatlar ve hukukçular, Türk Kızılay’a ait mobil kan bağışı aracında gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Etkinliğe, Esenyel Partners Kurucu Ortağı Av. Selçuk Esenyel başta olmak üzere çok sayıda çalışan katılım sağladı.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte, “Kan, acil değil sürekli ihtiyaç” anlayışı bir kez daha vurgulandı. Düzenli kan bağışının, hayat kurtarmanın yanı sıra bağışçı sağlığı açısından da önem taşıdığına dikkat çekildi.

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Esenyel Partners Kurucu Ortağı Av. Selçuk Esenyel, kan bağışının süreklilik arz eden bir sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, “Kan bağışı, yalnızca ihtiyaç anlarında değil, düzenli olarak ele alınması gereken hayati bir sorumluluktur. Esenyel Partners olarak bu bilinci yaygınlaştırmaya ve katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonuna katılan tüm gönüllülere teşekkür edilirken, Esenyel Partners’ın benzer sosyal sorumluluk projelerine önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Vira Haber