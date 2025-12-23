WISTA Türkiye’de Yeni Yönetim Belirlendi

Genel kurulda alınan karar doğrultusunda, Melike Aysu Gürgan WISTA Türkiye’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yeni yönetimde Seden Öztorun Çarklar Başkan Yardımcılığı görevini üstlenirken, Karin Demirtaş Genel Sekreter, Elif Kısabacak ise Sayman olarak görev alacak. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Ebru Paylan Şenkaya, Seren Horasanlı ve Ecem Sarı yer aldı.

Öte yandan, Olağan Genel Kurul’da İren Arıcan Özdemir, Defne Cizre Artar, Burcu Berrak, Gülsün Karcı Erdoğdu ve Sim Gülle yedek Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi.

Genel kurulda ayrıca, görev süresi boyunca WISTA Türkiye’nin gelişimine katkı sunan önceki dönem Başkanı Suzan Atasoy ve yönetim kuruluna, emekleri ve sektöre sağladıkları değerli katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

Yeni dönemde WISTA Türkiye’nin, denizcilik sektöründe kadınların temsiline yönelik çalışmalarını yeni yönetimiyle birlikte daha da güçlendirerek sürdürmesi hedefleniyor.

Vira Haber