DESAN’dan Malezya’da Stratejik Tersane Yatırımı

DESAN, bu yatırımla birlikte savunma ve ticari gemi inşa alanındaki uluslararası varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DESAN’ın Malezya’daki tersane projesi, Malakka Eyaleti tarafından oluşturulan entegre kalkınma bölgesi SM-WEZ (Straits of Melaka Waterfront Economic Zone) kapsamında hayata geçirilecek. İstanbul’da düzenlenen imza töreni, DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde DESAN, yerel ortağıyla birlikte askeri ve ticari amaçlı yeni gemi inşası ile bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerini yürütecek bir tersane kuracak. Birinci safhası 94 dönüm, ikinci safhası 77 dönüm olmak üzere toplam 171 dönümlük alanda planlanan tesis için mühendislik çalışmaları başlatılırken, batimetrik ölçümler ve zemin etütlerinin tamamlandığı bildirildi. Tersane inşaatının 2026 yılının ilk aylarında başlaması ve yaklaşık iki yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Söz konusu yatırımın temelini oluşturan Mutabakat Zaptı (MoU), 20 Mayıs 2025 tarihinde Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2025) kapsamında imzalanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DESAN Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu, Malezya ile imzalanan ikinci Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi (MPMS 2) inşa projesinin, DESAN’ın uluslararası alanda kazandığı güvenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaptanoğlu, “Bu başarıdan aldığımız güçle çıtayı daha yukarı taşıdık. DESAN’ın ilk yurt dışı tersane yatırımı olacak bu projeyi Malezya’nın Malakka Eyaleti’nde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yerel ortağımızla üstleneceğimiz yeni gemi inşası, bakım, onarım ve modernizasyon projeleri; bilgi ve teknoloji transferine dayalı, karşılıklı kapasite geliştirmeyi önceleyen, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sanayi ortaklığı için güçlü bir zemin oluşturacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yatırımın, Türkiye ile Malezya arasındaki stratejik işbirliğini daha da derinleştirmesi ve bölgesel denizcilik ekosistemine kalıcı katkılar sağlaması bekleniyor.

Vira Haber