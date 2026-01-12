Türk P&I Sigorta, Xone SuperYacht Grup İş Birliği ile Yat Asistans Hizmetini Başlatıyor

Sektörün deneyimli firmalarından Xone SuperYacht Grup iş birliğiyle sunulan bu kapsamlı asistans paketi, yat sahipleri ve kaptanlara 7/24 kesintisiz destek sağlamayı hedefliyor. Denizcilik operasyonlarında karşılaşılabilecek beklenmedik durumlara hızlı ve etkin müdahale imkânı sunan hizmet; denizde geçirilen zamanı daha güvenli, konforlu ve sorunsuz hale getiriyor.

Türk P&I Sigorta, Xone SuperYacht Grup ile gerçekleştirdiği bu iş birliği sayesinde yat kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu her anda devreye giren, hızlı, güvenilir ve profesyonel bir asistans altyapısı sunarak hizmet kalitesini ve operasyonel etkinliği daha da güçlendiriyor.

Yat Asistans hizmetinin, Türkiye kıyılarının yanı sıra Yunan Adaları dâhil olmak üzere geniş bir coğrafyada hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Türk P&I Sigorta, Yat Asistans hizmeti ile denizcilik alanındaki çözüm odaklı yaklaşımını pekiştirirken, yat sahiplerine daha yüksek güvenlik, konfor ve sürdürülebilir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyor.

Bugün yapılan imza töreninde Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker; “Ticari gemilerde sigortanın önemi, işin doğası gereği herkes tarafından bilinir. Çünkü orada söz konusu olan bir operasyon, bir ticaret ve sürekliliktir, Yat sahipleri için ise denize çıkmak çoğu zaman bir plan değil, bir hayaldir. Keyif almak, kafa dinlemek, sevdikleriyle güzel anılar biriktirmek için yola çıkılır.

Ama deniz her zaman sürprizlere açıktır. Küçük bir arıza, hiç beklenmeyen bir anda çıkan bir sorun ya da marinada yaşanan bir aksaklık, o keyifli günü bir anda strese çevirebilir.

Yat asistans hizmeti tam da bu yüzden önemli. Çünkü böyle anlarda yat sahibinin teknik detaylarla uğraşmasını değil, yalnızca denizin tadını çıkarmasını isteriz. Geri kalan her şeyi biz üstleniriz.

Asistans, aslında ‘bir sorun olursa ne yaparım?’ kaygısını daha yola çıkmadan ortadan kaldıran, görünmeyen ama çok değerli bir yol arkadaşıdır.” dedi.

Xone SuperYacht kurucusu Levent Baktır da; “Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker’in de ifade ettiği gibi, ticari denizcilikte sigorta ve asistans hizmetleri birbirini tamamlayan bir gerekliliktir. XONE olarak bu anlayışı yat sahiplerinin dünyasına taşıyan bir yat asistans programını hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Başta Türk karasuları olmak üzere Ege, Akdeniz ve hatta Adriyatik hattında sunduğumuz yat asistans hizmetiyle; yat sahiplerinin kendilerini güvende hissetmelerini ve denizde geçirdikleri zamanı keyifle yaşamalarını hedefliyoruz.

Teknik destekten kaza ve arıza yönetimine, marina, resyoran ve rota önerilerinden hava durumu danışmanlığına kadar uzanan bu hizmet; talep edilmesi halinde yat kullanımına yönelik bilgilendirme desteği ile yıllık tekne bakım hizmetlerini de kapsamaktadır.

XONE yat asistans, yat sahipleri için denizde güven ve konforu bir araya getiren, görünmeyen ama güçlü bir yol arkadaşıdır.” dedi.