Özata Denizcilik’ten 3,7 Milyon Dolarlık Gemi Bakım Sözleşmesi

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmelerin 20 Ocak 2026 tarihinde imza altına alındığı bildirildi. Açıklamada, sözleşme bedelinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili tarihli döviz satış kuru esas alındığında yaklaşık 160,1 milyon TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Özata Denizcilik, imzalanan anlaşmaların 2026 yılı satış hacmi, iş hacmi ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini kamuoyu ve yatırımcılarla paylaştı.