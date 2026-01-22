İMEAK DTO Aliağa’da Yılın İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Geçtiğimiz aya ait toplantı zabıtlarının onaylanmasının ardından Kasım ayı mizanı meclisin onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ocak ayı faaliyet raporunun paylaşılmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Şimşek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “2025 yılı, küresel jeopolitik risklerin, enerji arz güvenliğine ilişkin endişelerin ve ticaret rotalarındaki belirsizliklerin yoğun şekilde hissedildiği bir yıl olmuştur. Rusya–Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar; deniz taşımacılığı ve lojistik sektöründe maliyetleri artırmış, riskleri yükseltmiştir. Buna rağmen Türkiye, jeostratejik avantajı, gelişen liman kapasitesi ve gündemdeki yeni uluslararası bağlantı projeleri sayesinde söz konusu riskleri fırsata dönüştürebilecek güçlü konumunu korumuştur.

Türkiye artık yalnızca bir transit geçiş ülkesi olmanın ötesine geçerek, Orta Koridor ve yeni ulaştırma bağlantılarıyla Asya–Avrupa ticaretinin şekillenmesinde daha etkin bir rol üstlenme yönünde ilerlemektedir. Bu durum, denizcilik sektörümüz açısından önemli fırsatlar sunmaktadır.

Küresel ekonomide büyümenin yavaşladığı bir dönemde ülkemiz, güçlü ihracat performansıyla görece pozitif bir ayrışma eğilimi sergilemiştir.

Bu çerçevede 2025 yılı ihracat performansı, resmî açıklamalarda da vurgulandığı üzere Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeleri arasında yer almıştır. Aralık ayında 26,4 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların aylık rekoru kırılmıştır. Yıllık mal ihracatımız %4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat %6,3 artışla 365,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet ihracatının toplam büyüklüğünün ise resmî değerlendirmelere göre 396,5 milyar dolar seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.

Dış ticaret hacmimiz 2025 yılında %5,5 artışla yaklaşık 639 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının %74,8’e yükselmesi, dış ticaret yapımızdaki yapısal güçlenmenin açık bir göstergesidir.

Deniz ticaretimiz açısından aralık ayı liman elleçleme verileri sektörümüzün gücünü net biçimde ortaya koymuştur. Aliağa Bölge Liman Başkanlığımız 8 milyon 180 bin 242 ton elleçleme ile Türkiye genelinde ilk sırada yer almıştır. Aliağa’yı 7 milyon 351 bin 162 ton ile Kocaeli ve 6 milyon 19 bin 671 ton ile İskenderun takip etmiştir. Bu tablo, Aliağa’nın stratejik konumunu ve bölgesel gücünü bir kez daha göstermektedir.

Başkan Şimşek ayrıca bu yıl 17 Ocak’ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde başlayan ve 25 Ocak’a kadar devam edecek olan BOOT Düsseldorf Uluslararası Tekne ve Denizcilik Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Denizcilik sektörü açısından büyük önem taşıyan bu fuara merkez yönetim kurulu üyelerimiz, şube başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Bu yıl İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak fuarda açtığımız stant ile de sektörümüzü uluslararası platformda temsil etmenin gururunu yaşadık. Üyelerimizin stantlarını ziyaret ederek kendilerine başarı dileklerimizi ilettik. Bu tür uluslararası etkinlikler, sektörümüzün gelişimi ve küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak üyelerimizin küresel pazardaki etkinliğini artırmak amacıyla desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu fuara katılımımıza öncülük eden Başkanımız Sayın Tamer Kıran’a, şahsım, yönetim kurulum ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”

26 Ocak’ta kutlanacak Dünya Gümrük Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Başkan Şimşek, gümrüklerin ticaretin düzenli, güvenli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesindeki stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Uluslararası ticaretin sağlıklı işlemesinde kilit rol üstlenen gümrük teşkilatımız, ülkemizin ekonomik büyümesine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Ticaret hayatımızın vazgeçilmez paydaşları arasında yer alan değerli gümrük çalışanlarımızın Dünya Gümrük Günü’nü kutluyor, özverili çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum.”

Konuşmasının sonunda Başkan Şimşek, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak ülkemize, bölgemize ve denizcilik sektörümüze katma değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz. ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ vizyonumuz doğrultusunda 2026 yılının ülkemize ve denizcilik camiamıza sağlık, bereket ve başarı getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından sona erdi.