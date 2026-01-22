IMO Sözleşmelerinde Önemli Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

Düzenlemeler; denizde taciz ve zorbalığın önlenmesinden, kayıp konteynerlerin zorunlu raporlanmasına, gemi yangın güvenliğinden çevresel korumaya kadar birçok başlıkta yeni yükümlülükler getiriyor.

Denizde Taciz ve Zorbalıkla Mücadele İçin Zorunlu Eğitim

Denizcilerin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Kodu’nda (STCW Code) yapılan değişikliklerle, denizcilik sektöründe şiddet, zorbalık, cinsel taciz ve cinsel saldırının önlenmesine yönelik zorunlu eğitimler hayata geçirildi. STCW Code’un A-VI/1-4 tablosuna eklenen düzenlemeler kapsamında, temel denizci eğitimlerine bu konularda asgari yeterlilik şartları eklendi. Böylece denizcilerin söz konusu olayları tanıması, önlemesi ve yaşanması halinde doğru şekilde müdahale edebilmesi hedefleniyor.

Balıkçı Gemilerinde Eğitim ve Belgelendirme Güçlendirildi

Balıkçı Gemileri Personelinin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Sözleşmesi’nde (STCW-F) yapılan değişiklikler ile birlikte, bu sözleşmeye bağlı zorunlu STCW-F Kodu da yürürlüğe girdi. Değişiklikler, balıkçılık sektörünün güncel ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlarken, balıkçı gemilerinde görev yapan personel için asgari yeterlilik ve uyumlaştırılmış eğitim standartları getiriyor.

Kayıp Konteynerler İçin Zorunlu Bildirim Dönemi

MARPOL ve SOLAS sözleşmelerinde yapılan değişikliklerle, denize düşen konteynerlerin raporlanması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeler, gemi kaptanlarının konteyner kaybı yaşanması halinde, çevredeki gemileri, en yakın kıyı devletini ve bayrak devletini bilgilendirmesini öngörüyor. Bayrak devleti ise bu bilgileri IMO’ya raporlayacak. Amaç; seyir emniyetinin artırılması ve deniz çevresinin korunması.

Gemi Donanımları ve Yangın Güvenliğinde Yeni Kurallar

SOLAS kapsamında, gemilerde kullanılan kaldırma donanımları ve çapa elleçleme vinçleri için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Tasarım, işletme, bakım ve denetim süreçlerine ilişkin kurallar netleştirildi.

Ayrıca, araç taşıma güverteleri, ro-ro ve özel kategori alanlar için yangın algılama, alarm ve kamera ile izleme sistemleri zorunlu hale getirildi. Bu alanlarda yangın riskinin erken tespit edilmesi hedefleniyor.

PFOS İçeren Yangın Söndürücülere Yasak

SOLAS ve Hızlı Tekneler Güvenlik Kodları’nda yapılan değişikliklerle, çevreye ve insan sağlığına zararlı PFOS içeren yangın söndürme maddelerinin kullanımı ve depolanması yasaklandı. Yeni inşa edilecek gemilerde yasak derhal uygulanacak, mevcut gemiler ise ilk sörvey tarihine kadar uyum sağlamak zorunda olacak.

Yakıt Güvenliği ve Elektronik Donanımlar

Gemilerde kullanılan fuel-oil’in parlama noktasıyla ilgili yeni kurallar getirildi. Buna göre bunker öncesinde, yakıtın SOLAS gerekliliklerine uygun olduğunu gösteren imzalı ve sertifikalı bir beyan sunulması zorunlu olacak.

Ayrıca, 1 Ocak 2026’dan sonra inşa edilen 3.000 groston ve üzeri konteyner ve dökme yük gemilerinde, geminin yalpa hareketini kaydedebilen elektronik inklinometre bulundurulması şartı getirildi.

IMDG, Polar Code ve Diğer Uluslararası Kodlarda Güncellemeler

Tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin IMDG Kodu’nun güncellenmiş versiyonu (42-24) yürürlüğe girerken, Polar Code kapsamı genişletilerek bazı balıkçı gemileri, yatlar ve küçük tonajlı yük gemileri de kapsama alındı.

Bunun yanı sıra Tahıl Kodu (Grain Code), IGF ve IGC Kodları ile Can Kurtarma Araçları Kodu’nda (LSA Code) da çeşitli teknik ve güvenlik odaklı değişiklikler yapıldı.

ECDIS Sistemlerinde Yeni Dönem

Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemleri’ne (ECDIS) ilişkin performans standartları güncellendi. Yeni uluslararası hidrografik ürün standartlarının kademeli olarak uygulanması öngörülürken, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni ECDIS sistemlerinde gönüllü uygulama başladı.

Yürürlüğe giren bu kapsamlı düzenlemelerle IMO, denizcilikte emniyet, çevre koruma ve insan odaklı uygulamaları daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

