Doğuş Marine ile Linssen Yachts Arasında Distribütörlük Anlaşması İmzalandı

Doğuş Otomotiv’in denizcilik alanındaki markası Doğuş Marine, 75 yılı aşkın çelik motor yat üretim tecrübesine sahip Hollandalı Linssen Yachts ile Türkiye distribütörlüğü anlaşması imzaladı.

1949 yılından bu yana Hollanda’da üretim yapan Linssen Yachts’ın Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetleri, imzalanan anlaşma kapsamında Doğuş Marine tarafından yürütülecek.

Dayanıklılığı, konforu ve zamansız tasarım anlayışıyla Avrupa’da iç sular ve kıyı seyirlerinde referans markalar arasında yer alan Linssen Yachts, bu iş birliğiyle Türkiye pazarına resmi olarak adım atmış oldu.

Çelik Motor Yat Segmentinde Avrupa Mirası Türkiye’de

Yüksek mukavemetli çelik gövde yapısı, dengeli seyir karakteri ve uzun ömürlü üretim anlayışıyla öne çıkan Linssen Yachts, tüm tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerini Hollanda’daki kendi tesislerinde gerçekleştiriyor. Marka, çelik motor yat segmentinde kalite standardı belirleyen üreticiler arasında gösteriliyor.

Doğuş Marine ise satış, satış sonrası hizmetler, teknik destek ve yedek parça alanlarında sahip olduğu güçlü altyapı ve deneyimiyle Linssen Yachts’ın Türkiye’deki müşteri deneyimini uçtan uca yönetmeyi hedefliyor.

Uzun Vadeli ve Premium Odaklı Büyüme Vizyonu

İmzalanan distribütörlük anlaşması, her iki markanın da Türkiye pazarında uzun vadeli, sürdürülebilir ve premium odaklı büyüme vizyonunun önemli bir adımı olarak konumlanıyor. Anlaşma kapsamında Linssen motor yat sahipleri, markanın Avrupa’daki global kalite standartlarıyla uyumlu satış sonrası hizmet ve teknik destekten faydalanacak.

“Portföyümüze Zamansız Bir Marka Katıyoruz”

Yeni iş birliğiyle ilgili olarak bilgi veren Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Linssen Yachts; mühendisliği, dayanıklılığı ve konfor odaklı yaklaşımıyla çelik motor yat segmentinde referans kabul edilen bir marka. Bu iş birliğiyle, portföyümüze zamansız tasarımı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan güçlü bir markayı dahil ediyoruz.” dedi.

“Türkiye, Linssen Yachts İçin Stratejik Bir Pazar”

Linssen Yachts Genel Müdürü Yvonne Linssen ise, “75 yılı aşkın süredir çelik motor yat üretiminde edindiğimiz bilgi birikimini, denizcilik kültürü güçlü ve potansiyeli yüksek bir pazar olan Türkiye’ye taşımaktan memnuniyet duyuyoruz. Doğuş Marine ile kurduğumuz bu iş birliğinin, Linssen Yachts’ın kalite anlayışını ve üstün işçilik mirasını Türkiye’de en doğru şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

