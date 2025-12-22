İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde Geleneksel Balık Günü Buluşması Gerçekleşti

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Eski Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, İTÜ DEFAMED Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kapt. Çağlar Coşkunsu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Koray Karagöz, sektör temsilcileri, akademisyenler, mezunlar, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Fahri Doktora ve Hizmet Plaketleri Takdim Edildi

Program kapsamında, 1948 yılı YDO Güverte mezunu Kaptan Refik Akdoğan ile 1951 yılı YDO Makine mezunu Mühendis Fahrettin Küçükşahin’e, denizcilik sektörüne uzun yıllar boyunca sundukları katkılar dolayısıyla İTÜ Fahri Doktora unvanı verildi.

Ayrıca meslekte 40., 50. ve 60. yılını dolduran mezunlara, denizcilik camiasına verdikleri emekler nedeniyle hizmet plaketleri takdim edildi.

Prof. Dr. Özcan Arslan: “Balık Günleri Birlik, Dayanışma ve Aidiyetin Simgesidir”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, açılış konuşmasında Balık Günleri’nin yalnızca geleneksel bir etkinlik olmadığını vurgulayarak, bu buluşmaların YDO ruhunu yaşatan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Balık Günleri; aynı değerlerin etrafında birleştiğimiz, ortak duyguları paylaştığımız, sevinçte olduğu kadar hüzünde de birbirimize sarıldığımız özel günlerdir. İnsana güç veren en önemli şey, iyi zamanlarda olduğu gibi zor zamanlarda da yalnız olmadığını bilmektir.”

Bu yıl etkinliğin hüzünlü bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Arslan, Deniz Ulaştırma İşletme ve Destek Hizmetleri sürecinde hayatını kaybeden öğrenci Muhammed Kaan Kılınç başta olmak üzere vefat eden tüm denizcileri rahmetle andı.

“Ailesine, yakınlarına ve tüm denizcilik camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum” diyen Arslan, YDO’nun yalnızca başarıların değil, acıların da birlikte paylaşıldığı büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Konuşmasında fakültenin akademik gelişimine de değinen Arslan, öğretim üyesi sayısının arttığını, fakültenin ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarda güçlü şekilde temsil edildiğini ifade etti. Stanford Üniversitesi’nin uluslararası etki kriterlerine dayalı listesinde fakülteden dört akademisyenin yer almasının bu gelişimin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programının başarı sıralamasındaki yükselişe ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi programının ilk yıldaki başarısına dikkat çeken Arslan, Ekim ayında faaliyete geçen Denizcilik Simülasyon Eğitim Merkezi’nin dünya standartlarının üzerinde bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.

“Önümüzdeki dönemde modern teknolojilerle donatılmış yeni bir eğitim binasını fakültemize kazandıracağız. Öğrencilerimizi yalnızca iyi mühendisler değil, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görevidir.”

Çağlar Coşkunsu: “Ağabeylik ve Ablalık Yaşla Değil, Duruşla Olur”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Av. Kapt. Çağlar Coşkunsu, Balık Günü’nün YDO’nun en köklü geleneklerinden biri olduğunu belirterek, mezuniyet töreniyle birlikte camiayı bir araya getiren en anlamlı günlerden biri olduğunu söyledi.

Coşkunsu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler yalnızca sevinçlerimizi değil, acılarımızı da birlikte paylaşan büyük bir aileyiz. YDO’da ağabeylik ve ablalık yalnızca yaşla değil; sevgi, destek, hoşgörü ve sorumlulukla anlam kazanır.”

Erken yaşta hayatını kaybeden öğrenci Muhammed Kaan Kılınç’ı anan Coşkunsu, bu kaybın tüm camiada derin bir acı yarattığını dile getirdi.

Ayrıca fahri doktora unvanı verilen Kaptan Refik Akdoğan ve Mühendis Fahrettin Küçükşahin’i tebrik eden Coşkunsu, bu kararın uzun yıllardır mezunlar tarafından dile getirilen haklı bir talebin sonucu olduğunu vurguladı.

50’nci mezuniyet yılı adına konuşan ONURSAN Genel Müdürü, 1975 Güverte mezunu Müh. Yılmaz Onur, şunları söyledi:

“Mezuniyetimizin 50’nci yılını kutlamak büyük bir gurur. Bugün burada yalnızca bir Balık Günü için değil, yarım asırlık bir yolculuğu anmak için bulunuyoruz. En büyük kazancımız diplomalar değil, paylaştığımız dostluklar oldu.

Aynı sofrada buluşabiliyorsak, hâlâ aynı gemideyiz. Okulumuz bize yalnızca meslek değil; dayanışmayı, disiplini ve fırtınalı günlerde birlikte ayakta kalmayı öğretti. Ebediyete intikal eden tüm arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Hepinize sakin denizler diliyor, sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız’ sözüyle tamamlıyorum.”

Koray Karagöz: “Çok Yaşa Yüksek Denizcilik Ruhu”

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) Başkanı Kapt. Koray Karagöz, konuşmasına hayatını kaybeden öğrenci Muhammed Kaan Kılınç’ı anarak başladı.

Karagöz, vakfın 1995 yılından bu yana öğrencilere burs, mezun ailelerine sosyal yardım ve akademisyenlere yurt dışı burs desteği sağladığını belirtti. Görev süreleri boyunca yüzlerce öğrenciye ve ihtiyaç sahibi aileye destek verdiklerini ifade etti.

Gündüz Aybay Denizcilik ve Eğitim Merkezi’nin yenilenerek mezunlar ve öğrenciler için ortak bir buluşma alanı haline getirildiğini aktaran Karagöz, Yelkenli Gemide Eğitim Derneği (YEGED) ve öğrenci yelken takımlarının başarılarını da gururla paylaştı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Balık Günü’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin köklü bir geleneği olan Balık Günü’nde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

250 yılı aşan tarihiyle dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’de ve uluslararası alanda saygıyla anılan bir eğitim kurumudur. Bugün bir araya geldiğimiz bu özel gün, yalnızca bir balık günü değil; aynı zamanda denizcilik geçmişimizi anma ve yaşatma günüdür.

Bu yolculuk yaklaşık 116 yıl önce Hamit Naci Bey’in öncülüğünde başlamıştır. Bugün bu geleneği sürdürürken, onların mirasını yaşatıyor, geçmişten aldığımız bayrağı geleceğe taşıyoruz.

Deniz Ticaret Odası yönetimi olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Türk denizciliğinin geleceği olarak gördüğümüz genç denizcilerimizin ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim alabilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Denizcilik eğitimine verilen önemi en temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren en önemli kurumlardan biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeyi sürdüreceğiz. Köklü tarihini her zaman takdir ettiğimiz İTÜ Denizcilik Fakültesi’nin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Öğrencilerden Güçlü Birlik Mesajı

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri adına konuşan Yunus Emre Oğuz, Yüksek Denizcilik Okulu’nun yalnızca bir okul değil, nesiller boyu süren güçlü bir aile olduğunu vurguladı.

“Bizim gücümüz bireysel başarılarımız değil, birliğimizdir. Adımız ne olursa olsun, soyadımız daima Yüksek Denizcilik Okulu’dur” diyen Oğuz, dayanışmanın YDO kültürünün temel taşı olduğunu ifade etti.

141. Balık Günü, yerleşke yemekhanesinde günün anısına yapılan balık ikramının ardından sona erdi.

