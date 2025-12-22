Bakan Uraloğlu: "23 Yılda Antalya'nın Ulaşım ve İletişim Altyapısına 244,6 Milyar Lirayı Aşan Yatırımlar Gerçekleştirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 244,6 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkardık" dedi.

2025 yılının Temmuz ayında temeli atılan Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu tarafından hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, "Antalya'ya her zaman hizmetle, eserle, bereketle geliyoruz. Sadece bu yıl içerisinde daha ilk aydan Korkuteli-Elmalı Yolu'nu açtık. Nisan ayında Antalya Havalimanımızın 35 milyon olan yolcu kapasitesini 82 milyona çıkaran yeni terminal binasını hizmete sunduk. Temmuz ayında Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini attık, Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştirdik. Ekim ayında Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları'nı, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu'nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışlarını yaptık. Avlanbeli-Finike kesiminin yapımını başlattık. Geçen ayın başında hemen yanı başımızdaki Gazipaşa'da denizcilik vizyonumuzun en yeni mücevheri olan Gazipaşa Yat Limanımızı açarak başta Alanya olmak üzere tüm bölgenin deniz turizmi faaliyetlerine güçlü bir nefes kattık. Ve bugün de Alanya'mıza, Alanya Doğu Çevre Yolu ve Demirtaş Kavşağı'mızın açılışını gerçekleştirmek üzere iki büyük müjde ile geldik" dedi.



AK Parti olarak 23 yılda Antalya için büyük yatırımlar yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 244,6 milyar lirayı aşan yatırımlar gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 197 kilometreden 761 kilometreye, BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 123 kilometreden bin 101 kilometreye çıkardık. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda; Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta Köprülü Kavşaklarını hizmete sunduk. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike Yolu kapsamında Phaselis (Fasalis) Tüneli'ni açtık. Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerinin ulaşımını güçlendirdik. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 000 metre uzunluğundaki Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 5 dakikada geçilmesini sağladık. Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolu, Kumluca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş Çevre Yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ-Elmalı Yolu, Konaklı-Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları'nı da hizmete sunduk. Antalya'yı kuzeyden güneye, doğudan batıya modern yollarla, tünellerle, köprülerle donattık. Ve az önce bahsettiğim üzere Antalya-Alanya Otoyolu'muzun yapımına başladık. 84 km ana gövde ve 38 km bağlantı yoluyla toplam 122 km'lik bu dev proje, 5 tünel, 16 viyadük ve 7 kavşakla modern mühendisliğin zirvesi olacak'' şeklinde konuştu.



Antalya-Alanya Doğu Çevre Yolu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Akdeniz'in turkuaz kıyılarında, Toroslar'ın heybetli gölgesinde her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan Alanya her mevsim cazibe merkezi olarak turizmde parlayan yıldızımızdır. Özellikle yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliği ile nüfus artışına paralel olarak kent içinde trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyor. Ulaşım imkanları açısından şehir içi ve doğu aksında yeni soluklar gerektiriyordu. İşte bugün açılışını yaptığımız Alanya Doğu Çevre Yolumuz ve Alanya-Gazipaşa Yolu üzerindeki Demirtaş Kavşağımız, tam bu ihtiyaçlara cevap veriyor. Bildiğiniz üzere Alanya'nın büyüyen yapısı ve turizm amaçlı artan trafik hacmi nedeniyle mevcut Alanya Çevre Yolu şehir içi yol haline gelmişti. Her gün ortalama 33 bine yaklaşan araç geçişinin olduğu bu yolda 14 sinyalize kavşak, 3 yaya üstgeçidi ve 43 yaya altgeçidi de bulunmakta. İşte bu noktada Alanya Doğu Çevre Yolu'nda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla; Akdeniz sahil yolunun yoğun trafik yükü altında kalan Alanya şehir geçişini rahatlatarak, transit trafiği şehir merkezinden uzaklaştırdık. Çevre Yolumuzu Hasbahçe- Kargıcak arasında toplam 15,2 km uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Ve bugün yolumuzun Hasbahçe-Mahmutlar arasındaki 12 kilometrelik kesimini hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 12 kilometrelik kesimin ilk 4,5 kilometresini 3 gidiş 3 geliş 6 şeritli, devamındaki 7,5 kilometresini ise 2 gidiş ve 2 geliş 4 şeritli olarak inşa ettik. Yine hizmete sunduğumuz bu kesimde; 653 metre uzunluğunda Oba Tüneli, 1.692 metre uzunluğunda Dim Tüneli ve 363 metre uzunluğunda Mahmutlar Aç-Kapa Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 708 metre uzunluğunda 3 adet çift tüplü tünel ile 1031 metre uzunluğunda 7 çift köprü, 60 metre uzunluğunda 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak inşa ederek modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik'' ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Alay Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

