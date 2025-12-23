Arkas Lojistik Mısır’da Operasyon Merkezi Kurdu

Lojistik Grubu İskenderiye’de operasyon merkezi kurdu. Kurulan yeni merkez hız ve müşteri memnuniyeti odağıyla Arkas Lojistik’in yurtdışı ofislerinin operasyonel süreçlerini takip edecek.

İskenderiye’de Yeni Operasyon Merkezi

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez ve beraberindeki yöneticiler, Mısır’da bir dizi temas ve ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez ve Arkas Egypt CEO’su Mohamed Mouselhy tarafından İskenderiye’de kurulan operasyon merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Operasyon merkezi, Arkas Lojistik Grubu’nun yurtdışı operasyonlarını destekleyecek şekilde kurgulandı. Grubun yurtdışı operasyonlarını yönetecek merkezle Arkas Lojistik bölgedeki müşterilerine doğrudan temas edebilecek.

Göçmez: Operasyon Merkezi Stratejik Bir Üs Olacak

Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, Mısır’ın önemini şu sözlerle değerlendirdi: “Arkas Grubu olarak Mısır’da yaklaşık 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Denizcilik ile başlayan bu yolculuğu, uçtan uca lojistik vizyonumuz doğrultusunda depo, karayolu taşımacılığı, ve freight forwarder hizmetleriyle büyüttük. İskenderiye’de açtığımız operasyon merkezi de Arkas Lojistik’in yurtdışı operasyonlarını yöneteceği bir üs olacak. Mısır, bizim için uzun vadeli stratejik bir hamledir. Ocak 2025’te faaliyetlerine başlayan Arkas Logistics Egypt, özvarlık araçları ve güçlü yerel tedarikçi ağıyla Mısır’daki tüm limanlar ve endüstri bölgeleri arasında konteyner taşımacılığı hizmeti veriyor. Kasım ayında açtığımız depomuzla da bu stratejimizi destekledik. Yeni açtığımız operasyon merkezi de bizim global bir lojistik şirketi olma yolundaki hedefimizi destekleyecek” diye konuştu.

“2026 Hedefleri: Hava Kargo, Parsiyel Taşımacılık ve Dijitalleşme”

Arkas Logistics Egypt’ın 2026 hedeflerini de paylaşan Göçmez; “İlk etapta hava kargo ve parsiyel taşımacılık hizmetlerini devreye alacağız. Dijitalleşme yatırımları artırmayı ve operasyonel verimliliği yükseltecek yeni araç yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Mouselhy: İskenderiye’yi bölgesel bir lojistik hub olarak konumluyoruz

Arkas Egypt CEO’su Mohamed Mouselhy ise Arkas Lojistik’in Mısır’daki yapılanmasının uzun vadeli bir planlamanın sonucu olduğunu vurguladı: “Arkas ailesi ile uzun yıllara dayanan bir birlikteliğimiz var. Arkas Lojistik Grubu’nun Mısır’daki entegrasyonu, yaklaşık üç yıl önce üst yönetim düzeyinde yapılan stratejik toplantılarla şekillendi. Yapılanmayı adım adım ilerlettik. İskenderiye’yi yalnızca bir operasyon noktası değil, aynı zamanda bölgesel bir lojistik hub olarak konumlandırıyoruz. Mısır, son yıllarda lojistik altyapısını hızla geliştiren, küresel ticarette rolü giderek artan bir ülke. Ülkede 15 aktif limanımız var. Yılda 9 milyon TEU transit ve yerel konteyner elleçleme hacmimiz var. Arkas Logistics Egypt olarak bu büyümenin aktif bir parçasıyız ve pazarda güçlü bir oyuncu olarak konumlanıyoruz.” dedi.

10 Bin Metrekarelik Depo ile Güçlenen Altyapı

Ziyarette kasım ayında İskenderiye’de faaliyete geçen ve limana yaklaşık 20 dakika mesafede bulunan Arkas Logistics Egypt’ın deposu gezildi. 10 bin metrekarelik depoda boş ve dolu konteyner, depolama ile konteyner bakım-onarım hizmetleri sunuluyor.