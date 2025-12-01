KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Mezunlar ve Öğrenciler Kariyer Günlerinde Buluştu

Sürmene Sahil Yerleşkesi’nde 24 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayan oturumda, KTÜ DUİM Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap, öğrencilerle bir araya gelerek mesleki birikim ve deneyimlerini paylaştı.

Yaklaşık iki saat süren program boyunca Kaptan Kasap, denizcilik sektöründeki kariyer basamaklarından güncel uygulamalara, sektörde karşılaşılan zorluklardan yeni fırsatlara kadar geniş bir perspektifte bilgi aktardı. Öğrencilerin eğitim süreçlerini daha verimli sürdürebilmeleri, staj dönemlerini doğru planlayabilmeleri ve ilk iş deneyimlerinde sağlam adımlar atabilmeleri adına önemli tavsiyelerde bulundu.

Kaptan Orhan Kasap, Mezunlar Derneği’nin yürüttüğü çalışmalara da değinerek derneğin en temel amacının mezunlar ile öğrenciler arasındaki bağı güçlendirmek olduğunu vurguladı. Düzenledikleri seminerler, mentorluk programları, sektörel buluşmalar ve sosyal faaliyetlerle hem mesleki gelişimi desteklediklerini hem de dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Derneğin, sektörün güncel ihtiyaçlarını yakından takip ederek öğrencilerin staj ve istihdam süreçlerine katkı sağlama yönünde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Kasap, mezunların bilgi ve tecrübelerini paylaşmasının genç denizciler için yol gösterici bir rol üstlendiğini söyleyerek tüm öğrencilere mezun ağına aktif katılım çağrısında bulundu.

Etkileşimli geçen oturumda öğrenciler de merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik, hem bilgi paylaşımı hem de geleceğin denizcileri arasında güçlü bağların kurulması açısından verimli bir buluşma olarak değerlendirildi.