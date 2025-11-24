Sektöre Özel Biletleme Platformu Tanıtıldı: Gemi Adamlarına Kolaylık Sağlayacak Yeni Sistem Kullanıma Açıldı

Yaklaşık 65 kişinin katıldığı toplantıda sistemin detayları kapsamlı bir sunumla aktarıldı. Sunumu Ahmet Savaş gerçekleştirirken, firmayı temsilen Şükrü Aydın Kalkavan, Göktay Çelik, Ahmet Savaş ve Murat Demirci hazır bulundu.

Firmadan yapılan açıklamada, tamamen gemi adamlarına özel tasarlanan platformun 30 yılı aşkın tecrübenin ürünü olduğu ve sektörde önemli bir ihtiyaca yanıt vereceği vurgulandı. Ahmet Savaş, uzun süredir üzerinde çalışılan sistemi tanıtırken şunları söyledi:

“Evet, bu bizim bir hayalimizdi. Bunu gerçekleştirdik. Sonunda yaptık. Tamamen yazılımsal olarak bize ait bir ürün geliştirdik. Platformumuz kapalı devre bir B2B sistemi; sadece kullanıcı adı ve şifre verdiğimiz firmalar ulaşabiliyor.”

Gemi Adamlarına Özel Biletleme Kolaylığı

Sunumda, platformun yalnızca gemi adamlarına yönelik olarak tasarlandığı, rezervasyon değil doğrudan biletleme üzerine kurulu bir sistem olduğu belirtildi. Kullanıcılar aynı anda dokuz kişiye kadar işlem yapabiliyor; ekonomi, business ve first class seçenekleri filtreden seçilebiliyor.

Sistem, döviz dönüşümlerini otomatik olarak güncel kurlara göre hesaplıyor ve kullanıcıya bütçe planlamasında kolaylık sağlıyor. Ayrıca uçuş aramalarında aktarma süresi, uçuş saatleri, fiyat aralığı, doğrudan uçuş filtresi gibi birçok ayrıntı yönetilebiliyor.

Dünyada Benzeri Olmayan Özellik

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri, aktarma sürelerini kullanıcı isteğine göre esnetebilmesi. Örneğin, Fransa gibi vize işlemlerinin gerektiği noktalarda minimum 4–5 saatlik aktarma süresi gerektiğinde sistem bu koşulu göz önüne alarak filtreleme yapabiliyor.

Bu özelliğin, benzer biletleme sistemlerinde bulunmadığı özellikle vurgulandı.

Evrak ve Bilgi Yönetimi Tek Ekranda

Kullanıcılar sistemde:

Pasaport ve gemi adamı cüzdanı bilgilerinin tamamını,

Gemi bilgilerini (isim, bayrak, liman),

Gerekli belgeleri (crew list, seaman book vb.),

Arayüz üzerinden kolayca yükleyebiliyor.

Sistem bilet kesildiği anda ilgili havayoluna gerekli evrakları otomatik e-posta ile iletiyor.

2026’da Yeni Güncellemeler Geliyor

Sunumda, 2026 yılı itibarıyla faturaların sistemde otomatik PDF formatında görüntülenebileceği, geçmişe dönük tüm işlemlerin tek tıkla erişilebilir olacağı belirtildi. Kullanıcılar ayrıca bilet değişikliği ve iptal işlemlerini de tamamen sistem üzerinden yapabilecek.

Veri Güvenliği ve Firma Bazlı Yetkilendirme

Her firmanın yalnızca kendi ekibini görebildiği, veri güvenliğinin üst düzeyde sağlandığı ifade edildi. Firma çalışanlarının listesi Excel formatında sisteme yüklenebiliyor; güncelleme, silme veya ekleme işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Sektöre Büyük Kolaylık Sağlayacak

Yeni yazılımın, özellikle gemi adamlarının yoğun seyahat sirkülasyonunun yönetilmesinde ciddi bir kolaylık sağlayacağı belirtilirken, sistemin kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, platformun sektörde önemli bir boşluğu dolduracağı vurgulandı.