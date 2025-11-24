Negmar, Maersk’ten İki Adet 2.500 TEU’luk Konteyner Gemisi Satın Aldı

Türkiye’nin köklü armatör ve lojistik gruplarından Negmar Denizcilik, filosunu güçlendirme stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak sektörün lider kuruluşlarından Maersk’ten iki adet 2.500 TEU kapasiteli konteyner gemisi satın aldı.

Bu yatırım, şirketin küresel denizcilik trendlerini yakından takip eden, istikrarlı ve uzun vadeli büyüme yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Negmar Filosu Büyüyor

Negmar’ın filosuna katılan yeni gemiler, şirketin operasyonel verimliliğini artırmayı ve müşterilerine sunduğu hizmet çeşitliliğini genişletmeyi hedefliyor. Satın almanın, konteyner taşımacılığı pazarında Negmar’ın rekabetçiliğini daha da güçlendirmesi öngörülürken, şirket bu adımı piyasa dinamiklerini gözeten kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi doğrultusunda attığını vurguluyor.

Negmar Hakkında

2008 yılında kurulan Negmar, bugün denizcilik ve lojistik sektörlerinde edindiği köklü tecrübe, güçlü finansal yapısı ve yenilikçi bakış açısıyla Türkiye’nin önde gelen armatör grupları arasında yer alıyor. Şirket, gelişen dünyanın yönünü dikkatle izleyerek; teknoloji, çevresel sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet odaklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Negmar, yeni yatırımlarının yalnızca filo kapasitesini artırmakla kalmadığını; aynı zamanda uluslararası ticaretin ihtiyaçlarına uyum sağlayan, güvenilir ve uzun vadeli çözümler üretme vizyonunun da bir parçası olduğunu belirtiyor.

Vira Haber