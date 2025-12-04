Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) “Sürdürülebilir Denizler ve Su Ürünleri Üretimi Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesinin tanıtım toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Proje; Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülürken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ile Aliağa Merkez Su Ürünleri Kooperatifi proje ortağı olarak çalışmada aktif rol alacak.

Toplantıya; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanı Üstteğmen Tugay Peker, Aliağa Bölge Liman Başkanı Günhur Şanlı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreter Vekili Arın Hüner, Aliaport Liman İşletmeleri A.Ş. Müdürü Faruk Altun, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Başkanı Serkan Karpuzoğlu, Çakmaklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Recep Barış, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi yönetim kurulu ve meclis üyeleri, İzmir Kalkınma Ajansı yetkilileri, Aliağa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ve sektör paydaşları katıldı.

Toplantıda; Aliağa Körfezi’nde denizel ekosistemin korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, hayalet balık ağlarının temizlenmesi, dip atıklarının bertaraf edilmesi, sürdürülebilir su ürünleri üretiminin desteklenmesi, denizden sağlanan ekonomik faydanın artırılması, deniz canlılarının üreme alanlarının yeniden yapılandırılması ve toplumda deniz koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik proje faaliyetleri, Aliağa İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları tarafından detaylı sunumla anlatıldı.

Adem Şimşek: “4 Tona Yakın Hayalet Ağ Temizliği Hedefliyoruz”

Bilgilendirme bölümünün ardından toplantı program açılış konuşmalarıyla devam etti ve ilk olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek söz alarak projenin bölge için önemine değindi.

Bilgilendirme bölümünün ardından toplantı program açılış konuşmalarıyla devam etti ve ilk olarak İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek söz alarak projenin bölge için önemine değindi.

Şimşek konuşmasında şunları söyledi: “Bugün çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Bu projenin ortağı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Merkezimizden almış olduğumuz yetkiyle projenin yüzde 25’ine destek olduk. Aliağa Mavi Dönüşüm Projesi kapsamında tespit edilen yaklaşık 4 tona yakın hayalet ağın temizlenmesi hedeflenmektedir. Elbette proje yalnızca bununla sınırlı değil; denizel ekosistemin korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması için pek çok çalışma gerçekleştirilecek. Bu kapsamda yapılacak faaliyetleri arkadaşlarımız sizlere detaylı olarak aktaracak. Ben bir kez daha projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Kaymakam Güney: “Denizin Altında Korunması Gereken Zengin Bir Yaşam Var”

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise yaptığı konuşmada, hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararın uzun süredir gündemde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Böylesine anlamlı bir projenin tanıtımında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Devam eden yapay resif projesiyle birlikte çalışmaların senkronize bir şekilde ilerlemesi, denizlerimizin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacaktır. Biz çoğu zaman sadece denizin üzerini görüyoruz; oysa altında korunması gereken çok zengin bir yaşam var. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Mazlum Selim Aksakal: “Hem Doğal Yaşamı Hem Balıkçılarımızı Koruyacağız”

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, proje kapsamını geniş bir sunumla anlatarak ilçenin 63 kilometrelik kıyı şeridi, doğal yapısı ve balıkçılık potansiyeli hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Aksakal; üç su ürünleri kooperatifi, bir balıkçılar derneği, 126 balıkçı teknesi, 100’ün üzerinde ticari balıkçı ve binden fazla amatör balıkçının bölgede aktif olduğunu belirterek yıllık deniz ürünleri üretiminin 640 tonun üzerinde olduğunu vurguladı.

Aksakal konuşmasında; hayalet ağlar, dip kirliliği, yoğun deniz trafiği, daralan avlanma alanları ve iklim değişikliğinin etkileri gibi sorunların balıkçılığı ve deniz ekosistemini olumsuz etkilediğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu proje ile amacımız mevcut sorunları yalnızca tespit etmek değil; onlara kalıcı çözümler üreterek gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir körfez bırakmaktır.”

Aksakal, proje kapsamında hayalet ağların çıkarılması, kıyı temizliği, midye yuvalarının yerleştirilmesi, yapay resiflerin güçlendirilmesi ve deniz suyunun filtrelenmesini destekleyen uygulamalara ağırlık verileceğini belirtti.

Aksakal, projeye destek veren tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek “Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte balık stoklarında artış, kıyı ekonomisinde güçlenme, balıkçılarımızın sürdürülebilir üretim yapabilmesi ve toplum genelinde çevre bilincinin gelişmesi hedeflenmektedir. Bu proje, sosyal ve ekonomik açıdan bölgeye çok yönlü katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantı, konuşmaların ardından su ürünleri mühendisleri Beyza Kasar ve Yusuf Eren Şahin’in Aliağa Körfezi Mavi Dönüşüm Projesi’ne ilişkin gerçekleştirdiği detaylı sunumla devam etti ve sunumların ardından tanıtım toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ozgursesgazetesi.com