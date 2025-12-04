"MIDVOLGA-2" İsimli Gemi İçin Uzman Ekipler Bekleniyor

Uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" gemisi, kıyıya gelmek için hareket etti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin eskortluk ettiği gemi, Sinop açıklarına ulaştı. Sinop açıklarında demir atan gemi için uzman ekipler bekleniyor. Geminin yoluna devam etmesi için uzman ekipler gemiye giderek inceleme yapacaklar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçeği yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Vira Haber