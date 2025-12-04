Balat Sahilinde Olta Atan Balıkçılar Deniz Yüzeyinde Oluşan Kirlilikten Şikayetçi

Sahilde yürüyüş yapan ve balık tutmak için gelen vatandaşlar, kirlilik nedeniyle tepki göstererek, önlem alınmasını istedi. Deniz yüzeyindeki kirlilik ise havadan görüntülendi.

Fatih'te bulunan Balat sahilinde deniz yüzeyinde çöplerin yüzdüğü ve deniz analarının oldukça fazla olduğu görüldü. Güzel havayı fırsat bilerek sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve denize olta atan balıkçılar, deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe tepki gösterdi. Balıkçılar, deniz yüzeyinde oluşan pislikten dolayı balık tutamadıklarını dile getirdiler.

"Biz bu kirlilikten çok muzdaribiz"

Balat sahiline balık tutmak için geldiğini belirten Cengizhan Koçoğlu, "Biz bu kirlilikten çok muzdaribiz. Teknelerin bıraktıkları artıklar, çevreden uçan artıklar, temizliğe gelen arkadaşların ellerindeki araçlar yetersiz. Kepçelerle temizlik yapıyorlar ama tam manasıyla bir temizlik yapılmıyor. Biz emekliyiz, buraya gelip boş vakitlerimizi değerlendiriyoruz. Denizlerin bu kirliliği bizi pişman ediyor" dedi.

"Temiz hava alalım dedik ama deniz de kötü durumda"

Balık tutmaya gelen bir başka vatandaş, "Bu aralar işlerimiz yok. Temiz hava alalım dedik ama deniz de kötü durumda. Daha önce buraya geldiğim sefer bu kadar değildi. Bana göre belediyenin iyi çalışmaması yüzde 20, vatandaşların temiz kullanılmaması yüzde 80'dir. Ben geçen sene bu aylarda da sık sık gelirdim. Dün de Emirgan'daydım. Ama burada balık tutmayı düşünmüyorum, geri döneceğim" şeklinde konuştu.

"Çöpler, balık türlerine zarar verir"

Deniz yüzeyindeki kirlilik sebebiyle denizde balık türlerinin azalabileceğini söyleyen Musa Bilgiç, "Şu an deniz yüzeyi pis ama denizin rengi güzel görünüyor. Ama çöp olayı çok var. Daha önceki günlerde deniz yüzeyi daha iyiydi. Bugün nedense yüzeyde çöp var. Bugün çok var, gerçi dün gelmedim. Yüzeydeki pislik balık tutmamıza engel oluyor. Çöpler, balık türlerine zarar verir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan deniz üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İSTAÇ 2 isimli deniz yüzeyi temizlik teknesinin hareket halinde olduğu ve herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü. Deniz yüzeyinde oluşan kirlilik havadan da görüntülendi.

Vira Haber