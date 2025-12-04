İstanbul6 °C

  3. Kastamonu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimi
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde Evrenye Balıkçı Barınağı’nda karaya çıkartılan beyaz kum midyelerine yönelik denetim yapıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, deniz avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi. İnevolu ilçesi Evrenye Balıkçı Barınağı'nda yapılan denetimlerde özellikle beyaz kum midyelerinin yasal boy sınırında olup olmadığı titizlikle ölçüldü. Avcılık yapan teknelerin günlük kota limitlerine uyup uymadığının da kontrol edildiği denetimlerde, tekne ruhsatları ve avcılıkta kullanılan ekipmanlara ilişkin belgeler de incelendi.

