Kastamonu'da Beyaz Kum Midyesi Denetimi

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, deniz avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi. İnevolu ilçesi Evrenye Balıkçı Barınağı'nda yapılan denetimlerde özellikle beyaz kum midyelerinin yasal boy sınırında olup olmadığı titizlikle ölçüldü. Avcılık yapan teknelerin günlük kota limitlerine uyup uymadığının da kontrol edildiği denetimlerde, tekne ruhsatları ve avcılıkta kullanılan ekipmanlara ilişkin belgeler de incelendi.

Vira Haber