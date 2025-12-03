Putin: "Ukrayna Limanlarına ve Bu Limanlara Giren Gemilere Karşı Saldırılarımızın Kapsamını Genişleteceğiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" forumunda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rus ordusunun, Ukrayna’nın Krasnoarmeysk kentinde kontrolünü sağladığını belirten Vladimir Putin, "Bu şehre hem Rus Silahlı Kuvvetleri hem de Ukrayna tarafı büyük önem gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Çünkü burası sadece bölgenin lojistik yolu değil aynı zamanda ordunun diğer bölgelere ulaşımı için önemli bir bölge. Böylelikle Rus ordusunun stratejik önem gösterdiği diğer bölgelere kolay ulaşım sağlanabilir. Burası artık tamamen Rus ordusunun elinde" dedi.

Kentin hala Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğu iddiasına da yanıt veren Putin, "Rusya, Krasnoarmeysk’in tüm bölgelerine, aralarında Batılı gazetecilerin de bulunduğu medya mensuplarının götürülmesine hazır. Gerçek durumun görülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna’nın elindeki diğer kentlere operasyonlarını da sürdürdüğünü vurgulayan Putin, "Kupyansk-Uzlovoy’da çatışmalar sürüyor. Birkaç gün içinde bu yerleşim birimi de Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolüne geçecek" dedi.

"Ukrayna’ya yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misillemeleri değerlendireceğiz"

Ukrayna’nın, Karadeniz’de Rus gemilerine yönelik saldırılarını arttırdığını ve kendilerinin de buna karşı önlemler alacağını söyleyen Putin, "Tankerlere yapılan saldırılar tarafsız sularda bile değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu korsanlıktır. Ne gibi karşı önlemler olabilir? İlk olarak Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere karşı saldırılarımızın kapsamını genişleteceğiz. İkincisi bunu sürdürürlerse Ukrayna'nın bu korsanlık eylemlerini gerçekleştirmesine yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misillemeleri değerlendireceğiz. Bunu yapacağımızı söylemiyorum ama ihtimalini değerlendireceğiz. En radikal yol, Ukrayna’yı denizden kesmektir. O zaman prensip olarak, korsanlık yapması imkansız olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Rusya, Avrupa ile savaşmak istemiyor ama eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız"

Ukrayna’da barışın sağlanması konusunda ABD tarafının çaba gösterdiğini ancak Avrupa’nın buna engel olduğunu savunan Putin, "Onların (Avrupalıların) bir barış gündemi yok. Onlar savaşın tarafında. Sözde Trump’ın önerisine bazı değişiklikler getirmeye çalıştıklarında bile bunu net bir şekilde görüyoruz. Bu değişikliklerin tümü sadece bir amaca hizmet ediyor. Tüm bu barış sürecini tamamen bloke etmek ve Rusya için tamamen kabul edilemez talepler ortaya koymak gibi. Avrupalılar görüşmelerden sanki dışlandıklarından dolayı alınmış gibi davranıyorlar. Ama belirtmek isterim ki, kimse onları dışlamadı. Onlar kendileri dışlandılar. Bu sürecin dışına kendileri çıktılar" dedi.

Rusya’nın Avrupa ülkelerini karşısına almak istemediğini ancak Avrupa ülkelerinin böyle bir hamlesine karşılık vereceklerini de ekleyen Putin, "Eğer Avrupa bir savaş başlatırsa, Moskova’nın yakında kimseyle pazarlık yapacak muhatabı kalmayacak. Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor ama eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız" dedi.

"Sürekli para dileniyorlar"

Ukrayna yönetimine yönelik eleştirilerine devam eden Putin, "Ukraynalı yetkilileri sanki başka bir gezegende yaşıyormuş gibi davranıyorlar, güncel ekonomik gelişmelerden, hele ki savaştan habersizler. Sürekli para dileniyorlar dedi.

