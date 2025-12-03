Güney Asya'daki Sel ve Toprak Kaymalarında Can Kaybı Bin 400'ü Geçti

Güney Asya ülkelerinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarındaki can kaybı yükselmeye devam ediyor. Yetkililerden yapılan son açıklamalar ile bölgedeki toplam can kaybı bin 400'ü geçti. Sri Lanka'da Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) tarafından yapılan açıklamada Ditwah Kasırgası'nın ülkede yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 474'ye yükseldiği, 356 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirildi. Ülke genelinde 448 bin 817 hane, 1.58 milyondan fazla kişinin etkilendiği afetlerde 971 evin tamamen yıkıldığı ve 40 binden fazla yapıda ise hasar meydana geldiğinin altı çizildi.

Tayland'da can kaybı 185'e yükseldi



Malezya'da 3 kişinin hayatını kaybettiği afetlerde ise can kaybının artmadığı bildirildi.

Endonezya'da hastane gemileri görevlendirildi

Ayrıca 753 kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da da Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), bölgede yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında köprülerin yıkılması ve yolların kapanması nedeniyle birçok kent ve köye ulaşmanın imkansız hale geldiği Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Aceh bölgelerinde haber alınamayan kişilerin sayısının da 650'ye ulaştığını aktardı. Ajans 1.5 milyondan fazla kişinin yerinden olduğu ve on binlerce konut ile kamu binalarının hasar gördüğü afetlerde 2 bin 600 kişinin yaralandığını ve yerel hastanelerde doluluk oranının aşıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, Endonezya hükümetinin hasar gören bölgelerdeki çalışmalara yardımcı olması için 3 hastane gemisi görevlendirdiği bildirildi.

