Özel Gereksinimli Bireyler, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni Ziyaret Etti

İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan ve içerisinde yüzlerce çeşit mumyalanmış deniz canlısı bulunan vatandaşların ücretsiz ziyaret ettiği Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günün’nde özel gereksinimli bireyleri ağırladı. Müze kurucusu Balıkçı Kenan Balcı tarafından ağırlanan vatandaşlar müzedeki mumyalanmış canlıları yakından inceleyerek bilgiler aldı. Balcı tarafından yakından ilgi gösterilen özel gereksinimli bireyler ve öğretmenleri günün sonunda ise kendilerine ikram edilen balıkları yedi.

Özel gereksinimli bireyleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Kanan Balcı, "Bugün çok güzel bir gündeyiz. Kardeşlerimiz geldi çok değerli. Değer verilmesi gereken kardeşlerimiz. Onları çok seviyoruz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni gezdik, balıkları inceledik. Denizlerimizde hangi ürünlerimiz var onlara dokunarak heyecanlı ve sevinçli bir gün geçirdik. Çok mutluyuz onlarda mutlu. Başımızın tacı onlar. Halkımıza her şey feda. Hepsi birer engelli adayıdır. Onlara yürekten dokunup el vermemiz lazım. Güzellik budur" dedi.

Vira Haber