QTerminals Antalya, Geleceğin Denizcilik Profesyonelleri Ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Kemer Denizcilik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik gezide, QTerminals Antalya yöneticileri liman operasyonlarının tüm aşamalarını detaylı bir şekilde tanıttı. Öğrencilere, operasyon süreçlerinin işleyişi, iş güvenliği uygulamaları, limancılık faaliyetlerinin organizasyonu ve çevre yönetimi konularıyla ilgili kapsamlı bilgiler sunuldu. Saha turu sırasında öğrenciler, konteyner elleçleme süreçlerini, yük gemilerinin operasyonlarını ve limanda uygulanan güvenlik prosedürlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Ayrıca öğrenciler liman yönetimi ve lojistik süreçleri hakkında hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlama şansı elde etti.

Teknik gezi, öğrencilerin mesleki gelişimine değerli katkılar sağladı

QTerminals Antalya ile düzenlenen teknik gezi, öğrencilere teorik bilgilerini sahada pekiştirme imkânı sunarak mesleki gelişimlerine katkı sağladı. Etkinlik sonunda QTerminals Antalya yöneticileri, katılım gösteren öğrencilere ve öğretim görevlilerine teşekkür ederek, denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek genç profesyonellere eğitim hayatlarında başarılar diledi.