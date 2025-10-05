Aliağa ve Antalya Bölge Liman Başkanlıklarına Yeni Atamalar
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı iki bölge liman başkanlığında görev değişikliği yapıldı.
Karara göre, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’na Günhur Şanlı, Antalya Bölge Liman Başkanlığı’na ise Mustafa Ergüven atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
Atama öncesinde Göcek Liman Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Ergüven, Nisan ayından bu yana Antalya Bölge Liman Başkanlığı görevini vekâleten yürütüyordu. Yeni dönemde görevini asaleten sürdürecek.
Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’na getirilen Günhur Şanlı ise bölgedeki deniz taşımacılığı, liman faaliyetleri ve deniz güvenliği alanlarındaki çalışmaları koordine edecek.
