Avrupa Deniz Küreği ve Sahil Şampiyonası Manavgat’ta Düzenlenecek

Türkiye Kürek Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kürek Federasyonu himayesinde düzenlenecek olan organizasyon, Antalya Valiliği, Manavgat Belediyesi ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle yapılacak.

Şampiyonaya 30 ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor. Etkinlik, hem bölge turizmine hem de su sporları camiasına önemli katkılar sağlayacak. Yarışlar ve programla ilgili detayların ilerleyen günlerde federasyon tarafından açıklanacağı bildirildi.

Vira Haber