Türkiye, Yüzmede 6 Altın, 2 Gümüş, 1 Bronz Madalya Kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda milli yüzücüler mücadele etti. Yüzme erkekler 200 metre kurbağalamada Doruk Yoğurtçuoğlu, 2:13.63'lük derecesiyle altın madalya; kadınlar 200 metre kurbağalamada Pınar Dönmez, 2:32.91'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 100 metre sırtüstünde Türkiye'yi temsil eden Sudem Denizli, 1:02.31'lik derecesiyle; Mert Ali Satır ise 55.96'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı. 100 metre sırtüstünde Halime Zülal Zeren, 1:03.62'lik derecesiyle gümüş madalya, Berk Özkul, 56.71'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Mert Ali Satır, Emre Sakcı, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m karışık karma bayrak takımı 3:57.96'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, kelebekte de madalyalar geldi. 200 metrede Defne Tanığ, ve Polat Uzer Turnalı altın; Seher Kaya, 2:15.57'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Vira Haber