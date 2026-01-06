Datça’da Kulaçlar Kuraklığa Karşı Atılacak

Türk sporcuların yanı sıra yurt dışından gelecek yüzücülerin de katılımıyla yaklaşık 550 sporcunun yer alacağı 20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 17 Ocak’ta Datça’da gerçekleştirilecek. 14 yaştan 85 yaş ve üzeri sporcuların mücadele edeceği organizasyonda yüzücüler, "Kuraklığa karşı kulaç atıyoruz" temasıyla Taşlık Plajı’nda bin beş yüz ve beş bin metrelik parkurlarda kulaç atacak.

Datça Açık Deniz Yüzme Maratonu Komitesi tarafından hayata geçirilen organizasyon, Türkiye’nin ilk kış yüzme maratonu olma özelliğini taşıyor. Etkinlik; Datça Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Spor Kulübü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası paydaşlığında düzenleniyor.



Bu yılki maratona yaklaşık 550 sporcunun katılması öngörülüyor. Başvurular arasında 353 erkek ve 167 kadın sporcu yer alıyor. Katılımcılar, 1500 metre ve 5 bin metre olmak üzere iki farklı parkurda mücadele edecek. Kısa parkur için 361, uzun parkur için ise 159 sporcu kayıt yaptırdı.

İlk kez 2007 yılında düzenlenen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, geçen 20 yıl içinde yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek, Datça’nın doğayla uyumlu yaşam kültürünü yansıtan bir gelenek haline geldi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen sporcular, Datça’nın kış güneşi ve sakin atmosferinde bu özel deneyimi yaşama fırsatı buluyor. Türk vatandaşlarının yanı sıra, organizasyona 6 Rus, 3 İtalyan, 1 İsviçreli, 1 Kuzey İrlandalı, 1 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, 2 İngiliz, 20 Yunan, 2 Azerbaycan, 3 Suriyeli, 1 Kırgız ve 1 İspanyol sporcu katılacak. Maraton, 14 yaşından 85 yaş ve üzeri sporculara kadar uzanan geniş yaş kategorileriyle dikkat çekiyor. Bu yönüyle organizasyon, sporun her yaşta yapılabileceğini gözler önüne seren önemli etkinliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Vira Haber