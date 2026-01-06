Türk P&I Sigorta’dan Tanker ve Yakıt Barçlarına P&I Teminatı Yeniden Başladı

Sigorta şirketinden yapılan açıklamada, teminat kapsamının kabotaj seferlerinde faaliyet gösteren tankerler ve yakıt barçlarıyla sınırlı olduğu belirtilirken bu gemilerin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin mevcut underwriting kriterleri doğrultusunda ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, detaylı bilgi ve başvuru için sigortanın teknik ekibiyle iletişime geçilebileceği kaydedildi.

Vira Haber