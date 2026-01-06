Türk P&I Sigorta’dan Tanker ve Yakıt Barçlarına P&I Teminatı Yeniden Başladı
Türk P&I Sigorta, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla tankerler ve yakıt barçları için P&I (Protection & Indemnity) teminatı sunmaya yeniden başlandığını duyurdu.
A+A-
Sigorta şirketinden yapılan açıklamada, teminat kapsamının kabotaj seferlerinde faaliyet gösteren tankerler ve yakıt barçlarıyla sınırlı olduğu belirtilirken bu gemilerin başvuru ve değerlendirme süreçlerinin mevcut underwriting kriterleri doğrultusunda ele alınacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, detaylı bilgi ve başvuru için sigortanın teknik ekibiyle iletişime geçilebileceği kaydedildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 96 defa okunmuştur
Etiketler : Türk P&I Sigorta, P&I teminatı, tanker, yakıt barç, kabotaj seferi, underwriting, deniz sigortası
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.