İhracatçıya “Dahilde KDV” Şoku: 27 Yıllık İstisna Sona Erdi

Yaklaşık 27 yıldır yürürlükte olan istisnadan yeni yıl itibarıyla yararlanılamayacak olması, ihracatçılardan tepki gördü.

1998 yılında ilk kez yürürlüğe giren ve sonraki yıllarda çeşitli kanunlarla sürekli süre uzatılan KDV istisnası, 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlükte olmayacak. Bu nedenle ihracatçıların, DİR kapsamında yurt içinden satın aldıkları mallar için artık KDV ödemesi zorunluluğu doğdu. Firmalar bu durumun finansman maliyetlerini artıracağını belirtiyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, KDV istisnasının özellikle yüksek girdi maliyetleriyle çalışan sektörler için kritik olduğuna işaret ederek, uygulamanın sona ermesinin ihracatçılara ek finansman yükü getireceğini söyledi. Pelister, KDV iade süreçlerinin uzun sürmesinin nakit akışını olumsuz etkilediğini belirterek, isti­sna mekanizmasının korunması ve sürenin yeniden uzatılmasını talep etti.

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclisi Başkanı Şeref Fayat ise hazır giyim sektöründeki firmaların halihazırda zorlu finansal koşullarla mücadele ettiğini hatırlatarak, “Bu ortamda ekstra bir yüzde 1 KDV yükünü bile taşıyacak durumda değiliz” dedi ve ihracata yönelik KDV istisnasının yeniden yürürlüğe konulması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bakaner de istisnanın kaldırılmasının firmalara ilave finansman yükü getireceğini ve KDV iadelerinin uzun sürmesinin ihracatın kesintiye uğramasına yol açabileceğini söyledi. Bakaner, sektörün KDV muafiyetinin yeniden düzenlenmesini talep etti.